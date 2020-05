Tour Sigma à Dijon : les premiers locataires emménagent, la phase 2 des travaux démarre

Renommée Tour SIGMA, l'ancienne tour Mercure située près de la gare de Dijon, a vocation d'accueillir de nouveaux locataires. Livré fin 2019, le bâtiment SIGMA II dispose d’espaces locatifs de 470 m² et 270 m² dédiés à une activité tertiaire.

Déjà plus d'an an de travaux

Les équipes de Bouygues et sa filiale Linkcity Nord-Est mènent ce chantier depuis début 2019. L’opération a repris le 15 avril après un mois d’arrêt dû au confinement et dans le respect strict des conditions d’hygiène et de sécurité. La 2ème phase de réhabilitation de cet immeuble d’affaires d’environ 10 000 m² de bureaux sur 11 étages est en cours. Le 2 décembre 2019, la 1ère phase du chantier s’est achevée avec la livraison du bâtiment SIGMA II de 2 777 m² sur 2 étages.

Le bâtiment SIGMA II, livré le 2 décembre 2019 - Linkcity

Un bâtiment basse consommation

Linkcity, la filiale de développement immobilier du groupe Bouygues Construction, explique que la tour est certifiée "BREEAM " (New Construction Niveau Good) pour ses performances environnementales et le bien-être au travail de ses usagers et au niveau Bâtiment Basse Consommation Rénovation. L'entreprise se félicite de la location quasi-totale des surfaces de l’ensemble et assure que ses occupants vont bénéficier d'un niveau de charges maîtrisé, couplé à "un loyer en adéquation avec le marché local" selon Victoire Guigues, Responsable de Programmes chez Linkcity Nord-Est.

vue Intérieure de la tour Sigma II à Dijon - Linkcity

Informatique Banque Populaire (IBP) installera quelques 300 collaborateurs de son site de Longvic, l'un des six sites de la filiale informatique, dans la Tour SIGMA.