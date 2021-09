Touraine : des coursiers de l'entreprise de livraison ProLogics dénoncent leur mal-être au travail

Amplitudes horaires importantes, stress des délais de livraison et véhicules mal entretenus... Certains salariés de Prologics, une entreprise de livraison pour les laboratoires et hôpitaux en Indre-et-Loire, dénoncent leurs conditions de travail.

Ils transportent des reins, des prélèvements de laboratoire ou du sang, qu'ils doivent parfois livrer au plus vite pour sauver des vies. Une pression permanente que certains salariés de l'entreprise ProLogics, basée à la Membrolle-sur-Choisille, ont de plus en plus de mal à supporter, et qu'ils veulent aujourd'hui dénoncer.

Plus de 10h de travail par jour

"Les amplitudes de travail sont énormes, parfois jusqu'à 14h. C'est-à-dire qu'on doit rester disponible si besoin pendant 14h. Et parfois, on conduit 10h ou 11h par jour", décrit un salarié, qui souhaite rester anonyme. "Je fais régulièrement du 8h-19h45 cinq jours sur sept", raconte un autre.

Pourtant, rien d'illégal. "On dépend de la convention collective du transport routier, avec des dérogations par rapport au Code du travail. L'amplitude maximale est de 14h, et le travail effectif de 12h, mais on fait en sorte d'être toujours en-dessous", explique Chrystèle Phelep, gérante de l'entreprise. Les chauffeurs peuvent également travailler jusqu'à 52h par semaine, 48h lissés sur 12 semaines.

Un travail compliqué par la crise sanitaire

Légal, mais certains aimeraient une meilleure répartition des horaires. "Cet été, j'ai travaillé huit week-ends d'affilée, et je fais beaucoup de dépannages quand il y a des arrêts. On ne peut pas avoir de vie privée", regrette un troisième chauffeur. Une disponibilité constante qui stresse son collègue. "J'ai toujours mon téléphone professionnel à côté de moi, si jamais. Même quand je pars en week-end".

Une situation qui a empiré depuis la crise sanitaire. "Le Covid nous met dans un contexte atypique. Beaucoup ont peur, se mettent davantage en arrêt...", constate Chrystèle Phelep. La dirigeante prône tout de même le dialogue. "Quand des salariés viennent nous voir en nous disant qu'ils sont fatigués, on essaie de trouver des solutions qui leur conviennent".

Stress, fatigue... et accidents

Ce que confirme un des chauffeurs joints par téléphone. "Je serais sûrement parti si ça n'avait pas bougé". Un rendez-vous demandé après un trop-plein et un accident sur la route au travail, dû à l'accumulation de stress et de fatigue. Des accidents heureusement rares, mais certains chauffeurs n'hésitent pas non plus à faire quelques excès de vitesse pour respecter les délais de livraison, 30min en cas d'urgence vitale.

A cela s'ajoutent des véhicules pas assez entretenus pour certains. "Sur le tableau de bord, c'est un sapin de Noël. Des voyants moteur allumés, des pertes de puissance de certains turbos... J'ai des collègues qui sont restés bloqués à 90km/h sur l'autoroute", raconte un salarié. Ce que ne comprend pas la direction, d'autant plus que le parc automobile est en train d'être renouvelé. "On a un garage sur place. C'est à chacun de prendre ses responsabilités et de prévenir. On n'a aucun intérêt à mettre en danger nos chauffeurs".