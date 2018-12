Touraine : des gilets jaunes désabusés avant l'intervention d'Emmanuel Macron

Tours, France

"Mensonges sur mensonges, qu'est-ce que vous voulez qu'on en face de lui exactement ?" répond Franky quand on lui demande ce qu'il attend de l'intervention d'Emmanuel Macron, lundi 10 décembre à 20h. Comme Suzy, aussi gilet jaune à Chinon, il est plutôt désabusé face au gouvernement.

Des mesures pour le pouvoir d'achat

"Il faut absolument que les gens qui sont à la tête de ce gouvernement se prennent en main et nous écoutent. Et nous entendent surtout, parce qu'être écoutés, c'est bien joli, mais nous on voudrait être entendus !", martèle Suzy.

On demande à retrouver du pouvoir d'achat. – Suzy, gilet jaune à Chinon

Leurs revendications restent les mêmes : avoir plus de pouvoir d'achat notamment grâce à la suppression de la CSG, l'augmentation du SMIC, et l'indexation des retraites sur le coût de la vie.

Ils ne sont pas sûrs d'avoir été entendus

Cependant, elle a déjà le sentiment qu'ils ne seront pas entendus. "On se pose des questions quand même. Etant donné qu'il n'a pas voulu s'exprimer avant la manifestation pour essayer de désamorcer ce qui s'est passé ce weekend, j'ai bien l'impression que les annonces qu'il va faire, il sait très bien qu'elles ne vont pas être portées par le peuple."

C'est quand même triste pour la France. – Franky, gilet jaune à Chinon

"C'est malheureux", ajoute Franky qui a participé à la manifestation des gilets jaunes à Tours samedi 8 décembre, "on voit bien, à chaque fois on n'a des réponses qu'à partir du moment où ça dégénère". Lui qui assure ne pas être un casseur estime qu'avec cette logique cela risque de dégénérer "encore plus".

Prêts à continuer la mobilisation

Si les mesures annoncées par Emmanuel Macron ne conviennent pas, les gilets jaunes pourraient intensifier leur mouvement. "Peut-être qu'un jour on demandera la dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être la démission d'Emmanuel Macron, mais pour de vrai", revendique Suzy.

"Tout ce qu'on entend à la télévision, c'est effrayant, ils ne veulent rien changer. S'ils ne veulent rien changer et bien nous non plus on ne changera pas et à Noël on sera encore là, et s'il faut être là au moins de janvier, on fera le jour de l'an sur les barricades, ce n'est pas un problème", promet la gilet jaune.