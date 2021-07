La saison touristique s'annonce bien pour les gîtes et hôtels d'Indre-et-Loire. Comme l'année dernière, la clientèle française est bien présente, mais cet été marque aussi le retour des touristes étrangers, notamment des Américains.

Touraine : gîtes et hôtels font le plein de clients français et voient les touristes étrangers revenir

Les touristes n'ont pas attendu les grandes vacances scolaires pour réserver leurs séjours. En Indre-et-Loire, la saison estivale est lancée pour les gîtes et hôtels, et elle s'annonce bien pour les deux mois de l'été, grâce à la présence de clients français et au retour de ceux étrangers.

Le retour des touristes européens et américains

"Nous avons des Anglais, des Belges, des Allemands... Surtout une clientèle européenne", remarque Ala Socolovschi, directrice de l'Hôtel Château Belmont, à Tours Nord. Les touristes étrangers reviennent en Touraine, avec des restrictions sanitaires allégées pour les pays classés en vert par le ministère des Affaires étrangères.

Dans l'hôtel 4 étoiles, 20% de la clientèle de cet été est étrangère. Un retour timide, mais prometteur. "On a pas mal de groupes qui confirment leurs réservations. On voit des signes positifs, je pense que ça va s'améliorer", assure la directrice.

La bonne nouvelle pour le Château Belmont, c'est le retour des Américains, après un an d'absence, liée à la fermeture des frontières hors-Union européenne. "Certains ont réservé dès juillet. Ils adorent notre région, les châteaux, la Loire, le vélo... Ils n'attendaient que ça !", se réjouit Ala Socolovschi.

Beaucoup de clients français, surtout dans les gîtes

Mais cette année encore, les hôtels devront surtout compter sur la clientèle française. "Certainement beaucoup de Parisiens. La Touraine est une destination qui n'est pas loin, avec énormément de choses à voir et avec des tarifs raisonnables", constate Pascal Brault, vice-président de Touraine Hôtels, qui regroupe une soixantaine d'établissements tourangeaux, et directeur du Château d'Artigny, à Montbazon.

De leur côté, les gîtes aussi peuvent compter sur les Français, plus nombreux que d'habitude. "Habituellement, ils représentent entre 65 et 70% de notre clientèle. Là, on est à 85%, voire 90%, comme l'année dernière", détaille Fabienne Houdayer, directrice départementale des Gîtes de France.

Une des conséquences de la crise sanitaire, car les Français voyagent moins à l'extérieur des frontières et redécouvrent l'Hexagone. "Ils redécouvrent aussi les gîtes, qui leur permettent d'être autonomes en vacances. C'est plutôt attractif pour les familles", explique-t-elle. Pour juillet, les taux de réservation oscillent entre 83 et 87%. Mais impossible encore de prédire le taux d'occupation à la fin de la saison : la clientèle française réserve beaucoup à la dernière minute.