Touraine : "Hutchinson profite de la crise du coronavirus pour licencier, ce qui est inacceptable" dit la CFDT

Un communiqué inquiétant a été publié ce vendredi 5 juin par la CFDT du groupe Hutchinson. Il fait état d'un plan social en préparation par la direction du sous-traitant automobile en France, justifié par la crise économique liée au coronavirus. Un millier d'emplois seraient menacés, dont 800 en retraite anticipée et 200 en départs volontaires. Les 23 sites en France seraient concernés selon Farid Meslati, le délégué central CFDT Hutchinson, également salarié du site de Joué-lès-Tours.

Hutchinson profite d'une crise sanitaire pour engager un plan social, c'est difficilement acceptable. Farid Meslati

Pour l'heure, ce plan social n'est pas acté mais en discussion entre la direction et les syndicats. "Hutchinson noircit le tableau" selon Farid Meslati, "mais la reprise se fera. La preuve à Joué-lès-Tours, en juillet, le site retrouvera sa production et son chiffre d'affaires d'un mois normal". Le site Hutchinson de Joué-lès-Tours a déjà connu un plan social en 2019 avec 120 suppressions de postes, d'où une inquiétude légitime pour les 500 salariés qui restent, d'autant que le site a l'une des moyennes d'âge les plus élevées du groupe en France (47 ans).