Touraine : la ministre en charge du handicap auprès de travailleurs handicapés, l'emploi au cœur de la visite

C'est un sujet dont on parle régulièrement, et qui semble aujourd'hui, non pas en passe d'être réglé, mais en tout cas moins problématique qu'avant. Il s'agit de l'emploi des personnes handicapées.

Une question qu'est venue évoquer ce jeudi en Touraine Geneviève Darrieussecq, la ministre en charge des personnes handicapées. Elle s'est rendue à l'agence Adecco de Saint-Cyr-sur-Loire, où elle est allée à la rencontre d'intérimaires en situation de handicap et de leurs employeurs.

Un taux de chômage des personnes handicapées encore à 13%

Elle a rappelé ce taux de chômage des personnes handicapées, de 19% en 2017 à 13% aujourd'hui. Un taux qui reste près de deux fois supérieur à celui de la population générale, mais qui peut continuer à baisser, selon elle, grâce notamment à un dispositif mis en place depuis des années chez STMicroelectronics à Tours, le premier employeur privé d'Indre et Loire avec 1400 salariés.

Après une dizaine d'années en intérim, Béatrice a encore le sourire aux lèvres quand elle évoque le CDI d'opératrice de production qu'elle a signé il y a déjà quelques mois dans cette entreprise tourangelle. Pourtant, les premiers contacts avec la boîte n'avaient pas été très encourageants. "J'ai passé les tests chez Adecco Saint-Cyr, mais mon CV n'avait pas été retenu. Ayant un BEP-CAP, je ne correspondais pas au profil".

Ce qui a changé depuis, c'est qu'elle a intégré une formation créée par l'entreprise, à destination des personnes en situation de handicap, quel que soit leur diplôme. Le programme est baptisé FIAM pour Formation interentreprises d’adaptation aux métiers. Ingrid Rebout est responsable ressources humaines au sein de STMicroelectronics à Tours. "On a des métiers qui sont très techniques et sur lequel on cherche souvent des gens qui ont un bac. Mais 80% des personnes en situation de handicap ont moins qu'un bac et souvent on avait des CV qui ne correspondaient pas à ce que nous recherchions. Par le biais de ce programme FIAM, on s'est ouvert à des CV que l'on n'aurait pas considérés avant en prenant davantage en compte un savoir-être".

"On n'est pas forcément bien perçu partout, donc je préférais ne pas en parler"

Une aubaine pour Béatrice qui est reconnue travailleuse handicapée depuis quatre ans, et qui n'avait jamais osé en faire mention devant des employeurs, par crainte. "Que ça mette un frein à une éventuelle embauche. On n'est pas forcément bien perçu partout, donc je préférais ne pas en parler".

Geneviève Darrieussecq, la ministre en charge des personnes handicapées, l'a d'ailleurs rappelé. Attention à ne pas passer à côté de ce genre de profils. "80% des personnes en situation de handicap pouvant travailler sont en fait des personnes qui ont eu des parcours professionnels auparavant, mais qui ont eu des maladies ou des accidents de la vie ou des accidents du travail. Ils ont des compétences et sont parfaitement employables".

ST Microelectronics compte aujourd'hui 8% de salariés en situation de handicap, l'obligation légale étant fixée à 6%. Par ailleurs, Adecco a rendu publics les résultats de son étude sur les 35 millions d'offres d'emploi parues depuis 2019. Une offre sur cinq fait désormais référence au handicap, un chiffre qui progresse de 50% en trois ans.