Touraine : le ministre Marc Fesneau en visite à la Banque alimentaire

Visite ministérielle ce samedi en Indre-et-Loire. Marc Fesneau, ministre des relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, s'est rendu à la Banque alimentaire de Touraine, à Saint-Pierre-des-Corps, répondant ainsi à l'invitation des députés tourangeaux. L'occasion aussi d'inaugurer officiellement le camion Le P'tit Kdi, une épicerie solidaire mobile à destination des étudiants.

Répondre à la précarité étudiante

Ce camion, acheté par la Banque alimentaire, est prêté à la Croix-Rouge pour aller à la rencontre des étudiants, sur cinq sites universitaires. "Les étudiants ont perdu leurs petits boulots et se sont retrouvés en difficulté pour se nourrir correctement. Certains ont moins d'un euro par jour pour vivre", expose Dominique Cochard, président de la Banque alimentaire de Touraine. Pour 4€, ils repartent avec un panier alimentaire et des produits d'hygiène.

Claude Laurendeau, de la Croix-Rouge, explique à Marc Fesneau le fonctionnement du camion Le P'tit Kdi, l'épicerie solidaire mobile pour les étudiants. © Radio France - Chloé Martin

Et cela répond à un véritable besoin, depuis le lancement de l'épicerie mobile en octobre. "On a servi 800 étudiants sur les trois derniers mois de l'année. Et là, début 2021, on est à 600 étudiants sur trois semaines", remarque Claude Laurendeau, bénévole à la Croix-Rouge. Les distributions sont également un moyen de casser l'isolement des étudiants, souvent seuls dans leur logement universitaire.

Des bénéficiaires en hausse de 15 à 30%

"Aller aux autres plutôt que les autres soient obligés d'aller à vous, je trouve que c'est une conception moderne du service public ou du service associatif", a souligné Marc Fesneau, qui a tenu à "saluer le travail absolument incroyable des bénévoles dans une période très difficile". La Banque alimentaire de Touraine enregistre d'ailleurs une hausse de 15 à 30% des besoins en 2020, selon les associations. "Sur les maraudes, les foyers d'urgence et les étudiants, il y a une forte augmentation. Dans les autres associations, la hausse est plus faible", observe Dominique Cochard, qui s'attend à une explosion de la demande en 2021.