Touraine : les bourses aux jouets, la solution pour un noël moins onéreux ?

Tous les week-ends, des bourses aux jouets sont organisées en Touraine et partout en France. Ce dimanche, à la salle polyvalente de Saint-Cyr-sur-Loire, il y avait du monde pour la bourse aux jouets organisée par l'association Le Réveil Sportif de Saint-Cyr Basket. 25 exposants présents toute la matinée pour vendre jouets, vêtements ou même des jeux de société.

C'est Élise Guillaume qui a organisé la bourse aux jouets. D'après elle, ce genre d'événement fonctionne de mieux en mieux. "Le marché de la seconde main marche de plus en plus. Maintenant, il n'y a plus de tabou d'acheter et d'offrir la seconde main. Que ce soit pour les jouets, les livres et les vêtements."

Petits enfants devenus grands

En plus des jouets, des vêtements et objets de la petite enfance sont vendus. Mélanie est une vendeuse, c'est la première fois qu'elle participe à un évènement comme celui-ci. "J'ai deux enfants déjà, donc il fallait faire un peu de place à la maison !" Les ventes pour enfants fonctionnent bien, ils grandissent vite, le renouvellement se fait plus souvent.

Les grands-mères sont aussi présentes. Elles viennent revendre les objets des petits enfants devenus trop grands. Comme Elisabeth, "je vends certaines choses que j'avais dans mes placards et pas cher parce que Noël va peut être être un peu plus onéreux cette année. Ca me fait plaisir redonner ces jeux, ils sont incassables !", s'exclame-t-elle devant un jeu de petites voitures en bois.

Un noël économique

Parce que justement, Noël approche. Les week-ends du mois de novembre sont propices aux achats. Et les bourses aux jouets, c'est l'occasion de ne pas trop se ruiner. Et c'est ce que fait Pascale, "je viens repérer quelques petits jouets pour éventuellement Noël. Les jeux de société, en gros, ça dure six mois__. Donc en acheter un neuf éventuellement, ça arrive. Mais autant prendre des jeux d'occasion."

Pour Anne venu acheter des jouets et des vêtements pour ses enfants, c'est aussi le moyen de faire de l'économie circulaire. "Franchement, acheter du neuf, c'est pas très intéressant. Autant acheter de l'occasion. Et puis après, remettre dans le circuit, quoi. Dans la boucle."

A l'approche des fêtes de fin d'année, guettez vos calendriers. Les bourses aux jouets se multiplient et sont l'occasion de faire de bonnes affaires.