Touraine : Pavoifêtes, une entreprise de 120 ans d'existence expose son savoir-faire, ce week-end, à l'Elysée

Les neuf salariés de Pavoifêtes fabriquent des drapeaux, des fanions, des bâches publicitaires et des adhésifs à Rochecorbon. L'entreprise existe depuis plus de 120 ans, elle a pris le nom de Pavoifêtes en 1964. Elle est invitée à exposer deux de ses réalisations samedi et dimanche, à l'Elysée, à l'occasion de la deuxième exposition du "fabriqué en France" : Dans cette expo destinée à mettre en valeur des produits 100% français, entre du paté bio ou des ailes d'avions, il y aura deux fanions réalisés par Pavoifêtes.

Les deux fanions de Pavoifêtes sont parmi 126 produits sélectionnés pour représenter l'excellence du "fabriqué en France"'. - @facebook Pavoifêtes

Le premier a été commandé par la Fédération Française de Football pour la finale de la coupe du monde masculine, Croatie-France en 2018, à l'issue de laquelle les bleus sont devenus champions. Le second remonte au quart de finale entre la France et les Etats-Unis, au mondial féminin de 2019. Ces fanions, vous ne pouvez pas les acheter : ils ont été réalisés à seulement six exemplaires chacun, à la demande de la Fédération Française de Football. Luc Chaumier, le patron de Pavoifêtes, garde férocement ses secrets de fabrication : "Coca-Cola n'a jamais livré sa recette" dit-il en plaisantant. "On a un tissu bien spécifique qui a été retenu par la F.F.F, on met des choses spécifiques à l'intérieur que je garde secrètes aussi pour l'instant et on a des programmes de broderie spécifique dont je ne souhaite pas parler non plus".

On peut donc juste dire qu'il s'agit de fanions avec une broderie faite main à Rochecorbon, un travail minutieux et long que le dirigeant de Pavoifête se dit très fier de voir reconnu au sommet de l'état, grâce à cette invitation à l'Elysée. Luc Chaumier devrait d'ailleurs présenter lui-même sa production à Emmanuel Macron, ce vendredi soir.