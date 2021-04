Touraine : près de 9 contribuables sur 10 utilisent maintenant internet pour leur déclaration de revenus

44% des foyers fiscaux d'Indre-et-Loire payent l'impôt sur le revenu. C'est sensiblement la même proportion qu'au niveau national. Sur les 355.000 foyers fiscaux de notre département, 157.000 étaient imposables en 2020. Ces statistiques ont été révélées par le directeur départemental des finances publiques, à l'occasion du lancement de la campagne de déclaration de revenus 2021 qui portent sur nos revenus de l'an dernier.

Le formulaire papier de la déclaration arrivera fin avril chez environ 50.000 tourangeaux

Depuis 2017, on est passé de 50% à 87% de télédéclaration de l'impôt sur le revenu, en Indre-et-Loire. Si vous faites partie des gens qui utilisent encore le formulaire papier, vous devriez le recevoir par la poste vers la fin avril et il faudra le renvoyer avant le 20 mai. Ceux qui utilisent Internet peuvent en revanche dès maintenant compléter la déclaration pré-remplie sur leur compte sur le site impots.gouv.fr. Pour eux, la date limite est fixée au premier juin.

Un numéro gratuit pour trouver des réponses sans avoir à se déplacer

Cette année, il y a de nouvelles exonérations liées à la situation sanitaire, au télétravail ou aux heures supplémentaires, par exemple. Si vous avez du mal à vous y retrouver, vous pourrez appeler le 0 809 401 401 : "ce service d'appels existait pour certains départements, mais pour la Touraine, ça ne fonctionnait pas encore et ça a été étendu à toute la France du fait de la crise sanitaire" explique Thierry Pourquier, le directeur départemental des finances publiques en Indre-et-Loire. "Le 0 809 401 401 est un numéro gratuit ouvert de 8h30 à 19 heures, du lundi au vendredi. Cinq jours sur sept, vous pouvez contacter 1000 agents des finances publiques qui sont formés pour répondre. L'agent des finances publiques peut rentrer dans le compte de l'usager et connaitre sa situation fiscale personnelle., ce qui permet de donner des réponses très précises immédiatement, dans 95% des cas. Si la question est complexe, on peut aussi rappeler l'usager un peu plus tard. En dernier ressort, si c'est vraiment nécessaire, on peut prendre un rendez vous physique avec l'usager dans une situation très particulière".

526 millions d'euros collectés en Touraine en 2020

Au total, la collecte de l'impôt sur le revenu a rapporté 526 millions d'euros, l'an dernier, en Indre-et-Loire. Un montant stable depuis plusieurs années et qui ne devrait pas trop bouger malgré le Covid-19, puisque les aides de l'état ont permis de maintenir grosso-modo les revenus des salariés, hormis ceux des 15.000 travailleurs indépendants.

Notez par ailleurs que 600 foyers payent l'impôt sur la fortune immobilière, ce qui rapporte 5 millions d'euros. La aussi, c'est stable depuis plusieurs années.