Tourisme-Vacances d'hiver : la Corrèze veut capter les touristes de passage

Tulle, France

Les vacances d'hiver viennent de démarrer. Pourquoi aller forcément dans les Alpes ou les Pyrénées ? Ou en tous cas, pourquoi ne pas s'arrêter en Corrèze ? Le département tente de capter les touristes de passage. Laurianne Roux, l'une des responsables de Corrèze Tourisme était l'invitée de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin. Et elle indique qu'il "y a un frémissement, c'est la période sur laquelle on commence à sentir les flux" dit-elle. "La Corrèze n'est pas encore une destination de séjours d'hiver, mais elle bénéficie des flux qui vont vers le Massif Central notamment. Donc on voit les touristes qui arrivent ou qui traversent notre département" explique la responsable de Corrèze Tourisme.

L'enjeu : capter ce public, qui n'avait pas forcément prévu de s'arrêter dans le département. Mais cela commence à marcher. "On le voit dans les hébergements, qui servent pour une étape" détaille Laurianne Roux "et aussi chez les prestataires qui produisent un événement ponctuel qui va retenir l'attention de vacanciers qui sont sur la route et qui se disent pourquoi pas, on prend le temps de s'arrêter, ça peut susciter la curiosité" précise-t-elle.

Les territoires sont complémentaires - Laurianne Roux, Corrèze Tourisme

"C'est très complémentaire entre les territoires" poursuit encore Laurianne Roux. "Bien sûr qu'il faut aller profiter des massifs chez nos voisins, mais _il faut aussi regarder ce qu'il y a sur la route_. Tous les éléments sont bons pour signifier aux touristes que nous existons et que nous sommes en capacité de proposer des choses qui vont marquer les esprits et plaire à différents publics. Et c'est très complémentaire d'un territoire à l'autre : ce qu'on va trouver en Corrèze, on ne va pas le trouver dans des départements de bords de mer ou à la montagne," explique Laurianne Roux. "Donc, il faut savoir envoyer des signaux forts, même en février quand ce n'est pas là où il y a le plus de monde", conclut-elle.