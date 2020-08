Un bilan en demi-teinte pour le tourisme cet été en Savoie et en Haute-Savoie

À l'heure où sonne la rentrée, l'office de tourisme Savoie-Mont-Blanc dévoile les premiers chiffres du tourisme, pour l'été 2020, marqué par la crise sanitaire. Et il est mitigé. Sur l'ensemble de l'été, le taux d'occupation des hébergements est de 55%, contre près de 60% en 2019 à la même période.

Mais Vincent Rolland, le co-président de l'office de tourisme Savoie-Mont-Blanc, défend "un bilan satisfaisant, presque inattendu". Il met en avant le taux d'occupation sur la première quinzaine d'août, celle qui rassemble le plus de vacanciers : "_Il est de 75%, soit plus de quatre points au-dessus de l'année dernière_, à la même période". Dans le détail, l'hôtellerie et les meublés en agence immobilière ont vu leur taux d'occupation augmenter de 7 points, toujours sur cette première quinzaine d'août : en revanche les hébergements collectifs (villages vacances, centres de vacances...) accusent eux un retard de 4 points par rapport à l'an dernier.

En dehors de la question des hébergements, certains sites touristiques ont connu une augmentation sensible de leur fréquentation. Parmi les sites particulièrement visités cet été, le cirque du Fer-à-Cheval, dans la vallée du Giffre en Haute-Savoie. "+35% de visiteurs en juillet par rapport à l'année dernière", détaille Valérie Guilhen, la directrice de l'office de tourisme Grand Massif Montagnes du Giffre, "avec des pics à plusieurs milliers de personnes certaines journées." Près de 43.000 visiteurs se sont rendus sur place, contre 31.000 en juillet 2019.

Le Cirque du Fer-à-Cheval a vu une augmentation de sa fréquentation de 30% en juillet par rapport au même mois l'an dernier. - Frank Miramand

"Nous avons marqué des points pour les étés suivants. Ce qui est plutôt de bonne augure pour notre destination", tient à souligner Vincent Rolland. "C'est une forme de renaissance de la montagne l'été."

À Chanaz, 6.000 visiteurs de plus en juillet

Il n'y a pas que la moyenne montagne, et les sentiers de randonnée qui ont attiré les touristes cet été. À Chanaz par exemple, petit village fluvial entre le Rhône et le lac du Bourget, il y a eu 15% de visiteurs en plus cet été. C'est en tous cas ce que révèle le système de comptage installé sur la passerelle, qu'il faut obligatoirement emprunté pour se rendre au village, une fois garé de l'autre côté du canal : "pour le mois de juillet, on a constaté 41.000 passages, contre 35.000 l'an dernier", explique le maire, Yves Husson, qui qualifie la saison de "spectaculaire". L'élu qui a le sourire, notamment lorsqu'il observe les chiffres du camping municipal : +33% de nuitées, là aussi en juillet par rapport au même mois de l'an dernier.

Au coeur du village, la satisfaction se lit aussi sur les visages des commerçants. "En juillet, on a fait un mois d'août" en terme de chiffre d'affaires, explique Christophe, gérant à Chanaz des chambres d'hôtes Le Doux Nid, et du restaurant Le Relais Gourmand. "Je pensais embaucher moins de saisonniers avec le Covid, mais en fait j'ai dû embauché plus ! Au lieu de tourner avec 15 personnes, on était plus proche de 20."

Moins de visiteurs internationaux

Évidemment, la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de coronavirus a provoqué une baisse des séjours de visiteurs étrangers. "Les destinations très internationales comme Chamonix ont évidemment souffert de l'absence des clientèles asiatiques et nord-américaines", explique Vincent Rolland." D'après les premières observations de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, les Anglais ont également été moins nombreux cette année.