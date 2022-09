Tourisme : 85% de remplissage dans les hôtels de la métropole Nice Côte d'Azur en septembre

Les juilletistes et aoutiens sont rentrés, au tour des retraités, et des vacanciers sans enfants de profiter de notre Côte d'Azur ! Septembre s'annonce excellent après une haute saison qui s'est rapprochée des records de 2019.

La Côte d'Azur prolonge encore un peu la haute saison ! Alors que beaucoup d'azuréens ont retrouvé le travail ou l'école, les sites touristiques affichent encore d'excellents taux de réservation. "On était régulièrement à 100% sur juillet-août" se félicite le responsable du tourisme à la métropole Nice Côte d'Azur Rudy Salles, "on est pour septembre à 85%, quasiment les chiffres de 2019, l'année record."

Septembre, le bon plan avec des hébergements moins chers et des températures plus douces

Les touristes de septembre paient souvent moins cher pour se loger. Ils profitent aussi de nuits plus douces et d'une méditerranée à 27 degrés encore actuellement. Des touristes qui cherchent souvent autre chose par rapport à la haute saison. "Ce sont des gens qui souvent ont un pouvoir d'achat encore plus élevé et sont plus là pour un tourisme culturel, ou gastronomique" remarque Rudy Salles.