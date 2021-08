Tourisme : 95% de fréquentation, saison record pour la ville de Nice

Sur la plage pas si abandonnée. L'été pas encore terminé, qu'il est déjà l'heure de compter et le bilan est très bon pour les professionnels du tourisme. Si de manière générale les comptes sont au vert sur la Cote d'Azur. Le CRT Comité Régional du Tourisme nous l'avait d'ailleurs prédit le mois dernier sur France Bleu Azur :

"La fréquentation de juillet 2021 est à plus de dix points de fréquentation en plus par rapport à l'an dernier." David Lisnard

Les chiffres sont carrément des chiffres records pour la métropole de Nice. 95% de fréquentation en juillet-août.

Le tourisme fait vivre dans les Alpes-Maritimes 175.000 emplois directs et indirects, il est le premier moteur économique du territoire. C'est dire combien les acteurs du secteur sont soulagés en cette fin d'été.

"On bénéficie du classement à l'UNESCO, mais aussi d'une image de marque, de tourisme élégant, et pas de masse. On bénéficie aussi d'une météo plus avantageuse cet été qu'à Paris qui dévisse". Rudy Salles, délégué tourisme Métropole NCA