Tourisme à Bordeaux : croisières en vue vers la façade atlantique

C’est un bateau de plus le long des quais. Enfin presque. Le Bougainville, de la compagnie française Ponant, n’a pas grand-chose à voir avec les géants des mers qui remontent chaque été l’estuaire de la Gironde.

92 cabines et suites, un bateau à taille humaine habitué à sillonner tous les mers du monde. Mais à l’empreinte écologique fortement surveillée.

Expéditions à la porte de chez vous

"Quand le Ponant fait des expéditions sur le Pôle Sud, explique le directeur du comité régional du tourisme Michel Durrieu, on vous prend la température, on vous désinfecte quand vous descendez et quand vous remontez. On descend avec des petits zodiacs et pas avec des bus. Là on part à vélo, à pied, on est avec des scientifiques, on parle de ce qu’on vient de voir et on découvre le territoire d’une autre façon. » Sans parler d’un salon sous-marin dont le Bougainville est équipé.

Voir le phare de Cordouan depuis la mer, visiter les îles de la Charente Maritime, rentrer dans le Bassin d’Arcachon, aller jusqu’à Saint-Jean-de-Luz et remonter par l’estuaire de la Gironde.

Et si les « prochaines » expéditions se concentraient sur la façade atlantique de la région ? Des discussions en cours pourraient prochainement aboutir à l’organisation de croisières au départ de Bordeaux.

Une démarche qui s’inscrit dans l’action « « Solidarité tourisme » lancée dès le début de l’épidémie par l’organisation mondiale du tourisme et le comité de Nouvelle-Aquitaine pour soutenir un secteur durement touché par la crise.

« Dans la période que l’on vit, il est important de reprendre certaines activités et de les reprendre autrement. On a une compagnie à taille humaine qui nous permet d’avoir une continuité de notre territoire sur la façade atlantique. Tout est réuni pour apporter une bouffée d’air économique pour le port de Bordeaux. » Et permettre à ceux qui le veulent de voyager de manière plus responsable et depuis chez eux.