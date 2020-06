Tourisme à Bordeaux : la Cité du vin à la reconquête de son public

France Bleu : Dans quelles conditions allez-vous accueillir vos prochains visiteurs ?

Philippe Massol : Déjà, on les souhaite nombreux... On a mis en place tout ce qui permet actuellement de respecter les mesures barrières. On a fait en sorte que les flux se croisent le moins possible, que s'il y a de l'attente, elle soit réglée pour maintenir ce mètre d'écart. Pour entrer dans la Cité du vin il faudra porter un masque et le garder à l'intérieur. A plusieurs endroits on aura la possibilité de trouver du gel alcoolique. Enfin, pour le parcours permanent qui est le cœur de notre Cité du vin, on a installé un film antibactérien sur l'ensemble des dispositifs tactiles et notamment les écrans.

Tarifs inchangés, gratuité pour les enfants jusqu'à fin août...Vous avez besoin de reconquérir votre public ?

C'est certain que trois mois de coupure, ça nous a fait réfléchir. On est réellement rentré dans un monde qui n'est plus le monde d'avant, tout le monde en a pris conscience. On est en train de travailler sur ce que sera la Cité du vin en 2021. On voulait faire quelque chose d'important pour cette réouverture et il nous a semblé que donner la possibilité aux parents de revenir sans que ça ait un coût pour leurs enfants, ça aurait du sens.

En termes de fréquentation, ce serait quoi un bon été ?

Ce serait un été où on ferait la moitié des visiteurs de l'année dernière. 50 000 à la place des 100 000. On espère une bonne surprise. Les conditions de visite vont être bonnes puisqu'il y aura moins de monde, on le sait. Beaucoup d'habitants de Bordeaux, du département , de la région n'ont pas encore visité la Cité du Vin. J'espère qu'il y aura de nombreuses familles qui se diront que c'est l'occasion de venir voir la Cité du vin s'ils ne l'ont pas encore vue. Ou de la revoir, s'ils l'ont déjà vue.