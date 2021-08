Tourisme à Rouen : les croisières reprennent petit à petit

Le tourisme continue à souffrir de la crise sanitaire. Mais les professionnels du secteur se montrent optimistes avec le retour cet été 2021 des touristes étrangers, et plus particulièrement les croisiéristes qui sont de plus en plus nombreux à Rouen. Ainsi, la ville a accueilli 48 navires rien que le mois de juillet cet été, selon l'office de tourisme de Rouen. Sur toute l'année 2020, Rouen avait accueilli 50 bateaux.

Une reprise en douceur

Des sacs de vêtements, de pâtisseries. "J'ai des éclairs, c'est comme ça que l'on prononce ?", s'amuse Jacques, un américain de 56 ans venu de Philadelphie avec sa famille. Il est arrivé à Paris il y a trois jours et longe la seine sur un bateau de croisière. A Rouen depuis ce mardi, il profite de la ville. "On a fait du shopping. On a acheté des bonbons, du vin, de la nourriture, on s'est aussi amusé sur le bateau", sourit-il.

"On aurait aimé un peu plus de soleil", ajoute en souriant Rebecca, sa fille. Des touristes américains en manque de soleil mais bel et bien de retour même s'ils ne sont pas si nombreux que ça. "On navigue avec 40 passagers sur une capacité de 126", explique Sébastien, le capitaine du SS Joie de Vivre.

"C'est une reprise en douceur dû à la fois je pense au taux de contamination en France mais aussi nous on a une clientèle américaine 90% d'Américain, et là-bas ça ne va pas fort aussi. Après chez nous, le protocole est strict, tout est fait pour protéger les clients. On est ravi de les retrouver, ça change, après un an et demi sans naviguer, c'est plus animé on va dire", conclut le capitaine.

Selon l'office de tourisme de Rouen, en 2019 (année normale), Rouen avait accueilli 733 bateaux, 86.610 passagers et 29.861 membres d'équipage. La dépense d'un passager par jour est de 70 euros en moyenne, 20 euros pour un membre d'équipage. L'office de tourisme de Rouen met en place des visites du port, mais aussi des déjeuners et dîner sur la Seine.