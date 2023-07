Tourisme : après un bon mois de juillet, les hôteliers et restaurateurs franciliens ont le sourire

C'est un signe qui ne trompe pas. Quand toutes les langues se mélangent dans le métro, les touristes sont là. Et ils sont venus en nombre, en juillet, à Paris : l'office du tourisme s'attend à une fréquentation en hausse de 10,6% comparé au même mois l'année dernière.

A l'origine de ce rebond : la reprise des vols long-courriers, notamment depuis l'Asie de l'est, et une météo clémente. "La météo est parfaite, dans notre pays (Israël, ndlr) il fait 35 degrés, mais ici il fait bon", s'exclame Iritz venue visiter paris avec son époux et un de leurs petits-enfants.

80% des chambres d'hôtel occupées

Comparé à Londres, où la température peine certains jours à passer au-dessus des 20 degrés, et Barcelone, écrasée par la canicule, Paris se distingue comme un bon compromis.

Résultat, 80% des chambres d'hôtel franciliennes étaient occupées en juillet, note Franck Delvau, le président de l'union des hôtels-restaurants en Île de France. Une tendance qui se confirme dans l'hôtel géré par Philippe Lameyre, au pied de la butte Montmartre : "La dynamique est très bonne, et ça se confirme en août où on est quasiment complet alors que c'est un mois généralement plus calme".

Effet d'entraînement

Tous les établissements n'affichent pas une progression aussi forte. Dans la brasserie d'Arnaud Wilhelm, la fréquentation est équivalente au mois de juillet 2022. "C'est moyen, mais bon je m'en sors quand même", réagit le patron.

Globalement l'optimisme gagne toute la région, notamment à l'approche de la Coupe du monde de Rugby et des Jeux olympiques. Et Franck Delvau, le président de l'UMIH, capitalise sur l'expérience des JO de Londres en 2012 : "La fréquentation a augmenté avant, pendant et après donc je crois qu'à Paris on est entrés dans cette période-là".

Pour l'économie du tourisme en Île de France, les attente sont grandes pour cette année olympique : dépasser les 51 millions de visiteurs enregistrés en 2019, année record pour le tourisme dans la région. A ce stade, le mois de juillet reste 14 points en-dessous de l'été 2019.