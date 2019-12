Tourisme au Pays Basque : des vacances de Noël ensoleillées pour une saison réussie

Grand soleil, ciel bleu et quinze degrés en moyenne : la Côte basque attire encore plus avec une telle météo en cette fin décembre. Rien à voir avec le 15 août bien sûr, mais on peut parler de vacances de Noël à la plage, pour le plus grand plaisir des touristes et des professionnels.

Pays Basque, France

La côte basque attire du monde en cette fin décembre, d'autant plus avec ce grand ciel bleu. Déjà pour Noël, les familles étaient nombreuses à se promener sur le littoral, ce vendredi les réservations se font en dernière minute dans les hôtels de Biarritz et Saint-Jean-de Luz. Hors-saison, ces deux semaines sont importantes et la météo joue en la faveur des restaurateurs et hôteliers.

Des vacances de Noël à la plage

Il y a du monde sur la promenade Jacques Thibaud à Saint-Jean-de-Luz :

On garde son pull, mais on oublie pas les lunettes de soleil © Radio France - Sophie Allemand

Écoutez notre reportage :

"On est venu prendre du bon temps après les fêtes, pour s'aérer" : des touristes palois Copier

Les réservations de dernière minute dans les hôtels

Après les jours de Noël qui sont toujours assez calmes pour les hôtels étant donné que l'on est à la maison en famille, l'optimisme revient chez les hôteliers.

Un "tourisme de dernière minute et de proximité se met en place cette semaine," souligne Jean-Pierre Istre, le président de l'Union des Métiers et des Industries Hotelières (UMIH) côte basque. "Ce n'est pas énorme mais cela remplit bien les chambres, le fait que le 31 décembre soit en milieu de semaine permet à certaines personnes de prendre des jours avant et après, voir de tirer sur le week-end," ajoute Jean-Pierre Istre.

à lire aussi Le tourisme peut encore se développer au Pays Basque selon l'UMIH

La bonne nouvelle c'est qu'il fait très beau,