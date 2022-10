Tourisme : belle fréquentation, retour des étrangers... bilan de l'été positif dans les Pyrénées-Orientales

Le premier bilan de la saison estivale dans les Pyrénées-Orientales est positif. C'est ce qu'il ressort des chiffres, provisoires, de l'Agence de Développement Touristique. Entre début juin et fin août, 14,5 millions de nuitées ont été enregistrées, soit deux millions de plus par rapport à 2020.

Les Pyrénées catalanes cartonnent

Malgré l'inflation, la canicules, les incendies et la sécheresse, les touristes sont revenus dans les P.O. La saison estivale est marquée par le retour des touristes étrangers, avec en tête les Hollandais, suivis des Espagnols et des Belges. Et ils ont plébiscité les montagnes catalanes : le mois de juillet enregistre une hausse de +96% de nuitées par rapport à 2019, c'est +69% pour le mois d'août.

Concernant les touristes Français, ils viennent souvent des départements limitrophes : Haute-Garonne et Hérault, notamment, mais aussi beaucoup d'habitants du Nord et du Pas-de-Calais. Le tourisme intra-départemental a bien fonctionné aussi.

Le panier moyen augmente dans les gîtes

Belle saison aussi du côté des Gîtes de France, où la clientèle a plus dépensé : le panier moyen pour la location est estimé à 832 euros environ, soit une hausse de 10% environ. En revanche, le budget était plus serré pour les clients des restaurants. Les campings aussi ont fait le plein.

5.000 postes restés vacants selon l'UMIH

En revanche gros point noir : les professionnels ont manqué et manquent toujours de bras. 5.000 postes sont restés vacants cet été selon l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), et entre 2.000 et 3.000 postes en hôtellerie-restauration restent actuellement à pourvoir dans le département. Résultat, des restaurants ont dû fermer certaines jours de la semaine, comme à Collioure par exemple. La canicule également a pénalisé le secteur, et les services de midi ont été supprimés dans plusieurs établissements.

Quand au mois de septembre, il s'annonce plutôt bon, avec plus de nuitées qu'en juin, où la fréquentation était en berne par endroits. Les chiffres définitifs de l'Agence de Développement Touristique seront dévoilés en mars 2023.