Tourisme : comment se prépare la saison 2021 en Corse ?

On est encore loin de la saison touristique, et pourtant, malgré le manque de visibilité, les entreprises du tourisme doivent déjà faire leurs recrutements. Incertitudes, investissements à l’arrêt et demandes en hausse, les professionnels sont face à un vrai casse-tête.

Hôtels, restaurants et villages de vacances n’ont pas vraiment le choix, il faut préparer la saison estivale en cette période où les incertitudes sont toujours aussi nombreuses en raison du contexte sanitaire. Malgré tout, c'est en février qu'il faut boucler les effectifs pour la saison suivante et visiblement ce ne sont pas les candidats qui manquent.

Étudiants et locaux en demande

Quand on interroge les professionnels de l'hôtellerie, des CV il y en a, et plus que d'habitude. La main d'œuvre a même changé, il y a davantage d'Insulaires et en particulier des étudiants, « autant d’étudiants je n’ai jamais vu » explique Bruno Descamps, le directeur du centre de vacances de l'IGESA sur le cordon lagunaire de la Marana. « Par exemple juillet août où j’embauche à peu près une cinquantaine de personnes, je vais embaucher beaucoup plus d’étudiants qui sont dans la misère totale, j’ai peut-être 70 à 80 étudiants qui veulent travailler » dit-il.

centre de vacances de l'IGESA - DR/

Plus de candidats et des anciens saisonniers qui, par dépit, ont changé de voie, « j’ai beaucoup de saisonniers qui ont l’habitude de travailler avec moi, ils ont changé de métier, certains sont devenus livreurs ou transporteurs » explique le chef d’entreprise.

2021 pire que 2020 ?

En Costa Verde, à Poggio Mezzana, le club de vacances La Vallicella embauche normalement 20 personnes. Il y en aura quatre de moins cette année, nous explique son gérant Jean-François Cardi, « on ne sait pas quand est-ce qu’on va ouvrir, dans quelles conditions, la projection est quand même très difficile, je crains que la saison 2021 soit moins bonne que 2020. » Pourtant, il le constate lui aussi, les candidatures sont plus nombreuses, « du fait que _les stations de ski n’aient pas ouvert c’est vrai qu’on reçoit énormément de CV_, surtout au niveau restauration » selon Jean-François Cardi. Face aux incertitudes, le gérant veut aussi limiter les risques et investissements, « j’ai tendance à toujours faire des investissements l’hiver, d’amélioration, de rénovation, etc…cette année c’est stand-by complet, le point mort. »