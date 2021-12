Tourisme : "dans ce concert de mauvaises nouvelles, la Nouvelle-Aquitaine s'en sort bien"

C'est ce vendredi soir, à minuit, qu'entreront en vigueur les nouvelles restrictions de voyage vers et en provenance du Royaume-Uni imposées par la France, pour contrer le variant Omicron du coronavirus. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie tourisme déjà fortement ébranlée par la pandémie. Pour autant, dans "ce concert de mauvaises nouvelles, la France et tout particulièrement la Nouvelle-Aquitaine, s'en sortent bien", constate Didier Arino, directeur du cabinet de conseil Protourisme.

La Gironde tire d'ailleurs son épingle du jeu. "Nous avons eu un bel été, poursuit Didier Arino, et nous avons des réservations qui sont plutôt en hausse sur les vacances de Noël et du jour de l'an pour un certain nombre de territoires. Pour le littoral, ça se passe plutôt pas mal". Les vacances sont prometteuses également pour la montagne, avec des taux de réservation "autour de 65% pour la première semaine, 80% ensuite". En revanche, pour les Girondins qui veulent partir hors de France pendant ces vacances, "les choses sont plus compliquées", entre "attentisme" et "fermeture des frontières". "On n'est pas sorti de cette crise, c'est une évidence mais on peut arriver à vivre à peu près normalement", conclut Didier Arino.