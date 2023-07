Tourisme dans l'Indre : un bon bilan à la mi-saison estivale

Les différents acteurs du tourisme dans l'Indre sont quasiment unanimes : la saison estivale a bien démarré. À mi-parcours, le bilan est plus que satisfaisant. La fréquentation atteint même par endroit des taux supérieurs à ceux de l'année 2022, année exceptionnellement favorable car les touristes étaient venus nombreux dans le Berry, pour profiter du premier été sans restrictions liées au covid-19.

Un démarrage en dents de scie, mais une bonne fréquentation globale

Thierry Bluet, directeur de l'Agence d'Attractivité de l'Indre, se félicite de cette première moitié de saison touristique estivale : "lorsque l'on observe les premiers retours que l'on a sur le terrain, on constate que, et dans la fréquentation, et dans les réservations qui sont faites encore jusqu'à la fin de l'été, on est sur une tendance haussière par rapport à 2022, qui était déjà sur laquelle on pouvait se réjouir des observations qui avaient été faites". Dans l'Indre, la saison touristique s'étale du 15 avril au 15 novembre, selon Thierry Bluet. Si le début du mois de juillet a été mitigé, en raison notamment de la météo un peu maussade, les mois de mai et de juin ont en revanche été bons, selon les données rassemblées par l'Agence d'Attractivité de l'Indre.

Les habitudes des vacanciers pour la période estivale dans l'Indre restent cette année similaires à celles des années précédentes. "Incontestablement l'été vous avez un effet vallée de la Creuse qui est important, vous avez un effet pays de Valençay avec le château, parce que c'est un lieu de visite fort donc il y a une concentration touristique importante. On a l'effet Brenne également qui joue, même si l'effet Brenne joue aussi beaucoup plus l'automne que l'été" détaille Thierry Bluet.

En Brenne, l'étang de la Mer rouge © Radio France - Manon Klein

Un taux d'occupation record pour l'Elysée Hôtel à Châteauroux

Autre exemple de ce bon début de saison : à Châteauroux l'Elysée Hôtel bat des records de fréquentation. Son directeur, Régis Tellier n'a rien connu de tel depuis qu'il a repris l'établissement il y a 18 ans : "On atteint un taux d'occupation que l'on a rarement vu. Sur mai et juillet on tourne à peu près je dirais à 92 ou 94% de taux d'occupation, là où la moyenne est à peu près de 65% maximum". Pour faire face à cet afflux de voyageurs - nombreux à se rendre notamment au Centre national de tir sportif de Châteauroux Déols- Régis Tellier a même du embaucher une personne supplémentaire !

La situation n'est cela dit pas la même pour tous les établissements. " On est en dessous par rapport à l'année dernière, qui avait été très bonne " explique ainsi Sylvie Arnaud, présidente des Logis (Hôtels et restaurants) dans l'Indre. Certains établissements enregistrent une baisse de la fréquentation de l'ordre de 15%.

Des séjours plus courts qu'avant dans les gîtes

Michelle Lacasseigne travaille pour les Gîtes de France Indre en Berry. Elle évoque un bon début de saison, même si "c'est un petit peu timide sur le début juillet". Si l'on élargit la focale, sur les sept premiers mois de l'année l'activité des gîtes de France est en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. Pour ce qui concerne l'été : "Par rapport à 2022, on est déjà sur le même nombre de contrats, mais on a encore quelques trous à combler; on a beaucoup de dernière minute" précise Michelle Lacasseigne. Des réservations plus tardives : le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accentue selon les Gîtes de France dans l'Indre. Autre tendance observée cet été : les séjours sont plus courts; "on n'est plus sur du sept nuits, mais sur du trois nuits, quatre nuits, cinq nuits" détaille Michelle Lacasseigne. Peut-être faut-il y voir une conséquence de l'inflation : les voyageurs font plus attention à leurs finances, et partent moins longtemps. Il y aurait aussi une mobilité de ces voyageurs entre plusieurs départements pendant leurs vacances, ce qui explique ces courts séjours, selon les Gîtes de France dans l'Indre.

Un effet inflation qui bénéficie à l'Indre ?

Difficile encore d'expliquer précisément les raisons du succès de l'Indre cette année en tant que destination touristique. Le directeur de l'Agence d'attractivité de l'Indre, Thierry Bluet, avance une hypothèse : "J'aurai tendance à penser - on ne l'a pas totalement vérifié, les choses sont en train d'être analysées -, mais j'aurai tendance à penser que aujourd'hui avec l'inflation (...) chacun fait attention à ses postes de dépenses. L'Indre répond mieux que d'autres à ces problématiques économiques. L'Indre reste une destination peu onéreuse". Le département bénéficie aussi sans doute de son emplacement central, qui limite les temps et les coûts de trajet pour les vacanciers, complète le directeur de l'Agence d'attractivité de l'Indre.

La vallée de la Creuse attire les voyageurs, comme ici à Argenton-sur-Creuse (Indre) © Radio France - Jérôme Collin

Le mois d'août s'annonce bien

Du côté des gîtes, traditionnellement le mois d'août est celui où il y a le plus de taux de remplissage. "En général on est à 98%" confirme Michelle Lacasseigne, des Gîtes de France dans l'Indre. Thierry Bluet confirme cette bonne tendance pour la fin de l'été : "on a des taux de réservation qui sont élevés, voire très élevés (...) donc un mois d'août qui offre de belles perspectives".