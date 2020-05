Tourisme dans l’Yonne : « Les réservations pour le futur, c’est un néant total »

"Les français auront des vacances cet été", cette annonce jeudi du premier ministre Edouard Philippe a été bien accueillie par les professionnelles du tourisme, tout comme les 18 milliards d'euros de son plan d’aide.

Un activité au point mort

Ces mesures doivent apporter un peu d'oxygène à ce secteur d’activité qui se débat pour repartir le plus vite possible dans le respect des règles sanitaires, à l'image de Sylvie Ramisse la patronne de l'Hôtel Normandie à Auxerre (Yonne). Elle a rouvert son établissement le 11 mai. « Nous avons décidé d’ouvrir lundi avec ma fille pour prendre la température » explique t-elle « des clients nous l’avaient réclamé, mais on ne fait pas plus de 4 ou 5 chambres par jour sur les 44 possibles, ce n’est absolument pas rentable.»

Une exonération de la taxe de séjour aiderait

11 salariés sont maintenus en chômage partiel, ce qui n’empêche pas les frais de l’hôtel de courir. «Dans l’hôtellerie traditionnelle, nous avons de toute manière des frais fixes, que l’établissement soit ouvert ou fermé » détaille Sylvie Ramisse, « l’Internet, le chauffage... on ne peut pas tout arrêter ».

Dans ce contexte, notre hôtelière applaudit les mesures annoncées par le premier ministre en faveur du tourisme, comme l’exonération de charges pour les mois de fermeture, les prêts garantis par l’état et elle espère que la communauté d’agglomération saisira la possibilité d’exonérer les hôtels de la taxe de séjour.

Des planning vides pour l'été

Pour que le secteur se relance, il faut aussi des clients et dans l’Yonne, toujours en zone rouge, la saison estivale est plus qu’incertaine. « Les réservations sur le futur, c’est un néant total !», s’inquiète Sylvie Ramisse, « les clients vont sans doute attendre le dernier moment pour réserver avec les incertitudes actuelles, donc pour le moment mes plannings sont vides.»

Depuis début mars, l'hôtel Normandie à Auxerre a enregistré 3000 annulations.