Tourisme - Dans les campings basques, timide démarrage de la saison estivale

C'est un démarrage timide pour la saison touristique au Pays Basque. Alors que traditionnellement, dès la deuxième semaine de juillet, les campings sont pris d'assaut, cette année, les touristes ont pris du retard. "C'est vrai que normalement, on est déjà en haute saison. Cette année, force est de constater que ce n'est pas le cas" constate Loïc Peron, directeur du camping Oyam de Bidart, et président du syndicat d'hôtellerie de plein air des Pyrénées-Atlantiques.

Un calendrier scolaire pas évident

À l'accueil du camping, Julia et sa famille viennent de récupérer leurs clés. "_Au moins, on n'a pas à faire la queu_e" s'amuse la mère de famille de Seine et Marne. Arrivée plus tôt que les autres, la famille fait partie des premiers clients. "La principale raison de ce retard, c'est le calendrier scolaire, explique Loïc Peron. Pour les écoles, le dernier jour c'était le jeudi avant le premier week-end de juillet. Beaucoup de familles nous ont dit au téléphone que c'était plus pratique de partir les semaines suivantes." Les touristes devraient donc arriver en masse dès la semaine prochaine : "il devrait y avoir un rattrapage de cette première semaine en demi-teinte" confirme Loïc Peron.

Manque de personnel

Seul problème, le camping manque de bras pour accueillir les vacanciers. "On avait réussi à embaucher à hauteur de 90/95% de ce qu'on a besoin, mais suite à plusieurs désistements, on se retrouve en sous-effectif" confirme Loïc Peron. Une situation commune à tous les campings selon le président du syndicat d'hôtellerie de plein air des Pyrénées-Atlantiques. "Même en passant par des agences d'intérim, on a du mal à trouver des employés. Et ce n'est pas que nous : l'hôtellerie, le bâtiment, ... tout le monde recherche." Toutes les prestations seront quand même assurées au camping Oyam. "Le problème, c'est que ça rajoute de la pression à l'équipe, qui va devoir se démultiplier" grimace Loïc Peron. Sachant qu'en cas d'employé malade, il sera encore plus difficile de lui trouver un remplaçant.