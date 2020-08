Tourisme dans les Pyrénées : une hausse de la fréquentation cet été selon les professionnels

Les professionnels du tourisme basés dans les Pyrénées sont plutôt satisfaits en cette fin de saison estivale. Nos montagnes ont fait le plein de vacanciers, surtout en août, côté Ariège et Haute-Garonne, avec une fréquentation en hausse de 30 à 40 % par rapport à l'année dernière selon certains professionnels.

Les locaux au rendez-vous

"On estime entre 70 et 80% de locaux parmi la clientèle, explique Michel Monsarat, restaurateur à Luchon et représentant de l'UMIH (l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) dans le sud de la Haute-Garonne. Beaucoup viennent de Midi-Pyrénées et en majeure partie du Grand Toulouse. Le fait d'avoir bloqué tout le monde en France ça leur a permis de venir dans nos montagnes l'été et ils apprécient énormément, ils sont même surpris."

L'essor du vélo et des activités en plein air

Une carte à jouer dans les années à venir estiment les professionnels. Et même si le panier moyen a baissé, il y a eu plus de monde que l'année dernière. "Le bilan du mois de juillet et pratiquement du mois d'août, c'est une fréquentation très importante, c'est à peu près 30 à 40% d'augmentation." analyse Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), et président de la Confédération pyrénéenne du tourisme, qui fédère 12 stations des Pyrénées. Avec un boom des activités en plein air : "l'essor du vélo, tout ce qui est vélo électrique, VTT, la clientèle a découvert cette activité en famille.", mais aussi la randonnée.

Le mois d'août meilleur que juillet

De son côté, le représentant de l'UMIH en Ariège, Philippe Huertas, se montre également positif pour la fin de saison : "le mois de juillet n'a pas été aussi bon que l'année dernière, ça a du mal à démarrer, mais sur août on est beaucoup plus positifs, on s’aperçoit que les Français nous ont fait confiance et que les séjours sont beaucoup plus longs, on devrait avoisiner les mêmes taux d'occupation dans les hôtels que l'année dernière", taux d'occupation qui peut aller jusqu'à 90% selon les zones les plus fréquentées du département. Le professionnel attend beaucoup également des mois de septembre-octobre, pour faire le point.

Seul bémol, les établissements de cure thermale qui ont vu pour certains leur fréquentation baisser après le confinement et cet été, et qui attendent la fin du mois pour tirer un bilan chiffré.