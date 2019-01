Tourisme : des chiffres 2018 probablement en baisse dans les deux Charentes

La Rochelle, France

La coupe du monde, une météo difficile en juillet, les grèves à la SNCF... Au moment de faire le bilan touristique de l'année 2018, Stéphane Villain, le directeur de Charentes Tourisme, l'organisme responsable de ce secteur en Charente et en Charente-Maritime, ne manque pas d'explications. Et parle d'une année 2018 "en demi-teinte. On ne peut pas dire que c'est une bonne année, poursuit-il. Elle est en deçà de l'année 2017, qui était, elle, une bonne année. Ce n'est pas catastrophique, mais cela aurait pu être beaucoup mieux".

Selon les premiers éléments recueillis par Charentes Tourisme auprès des professionnels du secteur, les deux Charentes connaissent une clientèle française plus importante, en pourcentage, que l'année précédente, surtout en provenance du Nord-Ouest du pays, et de l'Île-de-France. "C'est une année que l'on sait tous compliquée, mais globalement conforme à ce qu'il se passe dans le reste du pays, explique Olivier Amblard, le directeur général de Charentes Tourisme. Selon les chiffres de l'INSEE sur les neuf premiers mois de 2018, les campings et les hôtels des deux Charentes ont tout de même progressé de 1%, alors que la Nouvelle-Aquitaine est stable, et que la France, hors région parisienne, est à +2%.

Il faut garder les volets ouverts après la fin du mois d'août

Et le président de Charentes Tourisme insiste sur les avant et arrière-saison. "Il y a certains secteurs où il faut faire comprendre aux gens qu'il faut garder les volets ouverts après la fin du mois d'août, martèle Stéphane Villain. Et c'est le rôle que l'on va avoir auprès des communes et des communautés de communes".

Objectif 2019 : attirer les étrangers à Cognac

Un autre chantier, pour attirer les touristes, surtout étrangers, mène à Cognac. puisque l’appellation Cognac va être candidate pour obtenir un contrat de destination. Il en existe 23 en France (Mont Blanc, Vallée de la Dordogne, Mont Saint-Michel, Bordeaux). C'est un dispositif financé par l'Etat (75 000 euros pendant trois ans), les collectivités locales et les acteurs privés comme les hôtels, qui permet de "vendre" la destination Cognac à l'étranger.

Les responsables de Charentes Tourisme ont présenté leur bilan, ce mercredi. © Radio France - Thomas Coignac

"Il faut une offre efficace et cohérente, et comprendre que l'œnotourisme doit être un atout pour le territoire, non seulement dans l'export, mais aussi dans le fait de faire venir les touristes à nous, détaille Jean-Hubert Lelièvre, président délégué de Charentes Tourisme, et conseiller départemental de la Charente. Il faut viser la clientèle friande du Cognac, et s'adapter à eux. Il faut faire passer le message qu'on ne traite pas un touriste chinois comme un touriste américain." Ce contrat, s'il est décroché, va tenter de promouvoir le Cognac dans quelques états américains, et provinces chinoises.

Autre sujet d'inquiétude à l'international, la menace du Brexit. Parce qu'avec plus de 500 000 nuitées en Nouvelle-Aquitaine, selon des chiffres de 2017, les Britanniques sont la population étrangère la plus présente chez les touristes de notre région. Sur ce point, Stéphane Villain a confié son inquiétude. Mais a été rassuré par les déclarations récentes de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'état auprès du ministre des affaires étrangères, qui souhaite que les autorités françaises soient tolérantes au moment de délivrer des visas touristiques de courte durée aux ressoritssants britanniques.

