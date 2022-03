Tourisme : "des signaux intéressants de reprise" selon le ministre Jean-Baptiste Lemoyne

France Bleu Bourgogne - Vous présidez depuis ce jeudi une conférence des ministres européens du Tourisme, pourquoi ce rendez-vous se tient-il à Dijon ?

Jean-Baptiste Lemoyne - Le président de la République a souhaité que la présidence française de l'Union européenne permette ce genre d'événement décentralisés. J'étais mardi à Pau pour une autre conférence ministérielle. Là nous sommes donc à Dijon en Bourgogne, ma région de cœur car je suis le ministre bourguignon du gouvernement (il est maire d'une commune de l'Yonne, ndlr). Par ailleurs, avec François Rebsamen on a beaucoup travaillé pour ancrer l'ADN international de Dijon, notamment en faisant venir le siège de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) voilà pourquoi le choix de Dijon s'imposait. Dijon une destination qui se réinvente avec notamment la Cité de la gastronomie. C'est en cela que j'ai trouvé intéressant de montrer cette ville aux ministres européens.

On peut tomber le masque, plus besoin de pass-vaccinal pour aller dans les hôtels, dans les restaurants, dans les festivals. Aura t-on du coup une saison estivale "normale", comme avant le covid ?

Écoutez, je touche du bois parce que vous savez que ce virus c'est toujours un peu "l'inattendu permanent". Cela étant, je crois qu'on a les outils pour pouvoir le juguler, le réguler. Et tous les signaux que j'ai de la part des acteurs du monde touristique sont sont au vert. On est en avance en terme de réservations. Par exemple, dans l'hôtellerie de plein air on est à +20% par rapport à la même période avant la crise. Idem pour l'hôtellerie où on est en avance de phase d'à peu près 32% par rapport à la même période en 2019. Ce sont donc des signaux intéressants et par ailleurs je crois que il y a une envie de s'aérer, de s'oxygéner. C'est vrai que ces deux années ont été compliquées. Donc, je suis optimiste.

La grande thématique de cette réunion à Dijon c'est de renforcer le tourisme des Européens en Europe avec la volonté de mettre en place un tourisme plus durable. Qu'est ce qu'il faut changer finalement ?

On s'est bien rendu compte pendant la crise que le tourisme était important dans nos vies, on s'est aussi rendu compte du poids de l'importance du tourisme dans nos économies. C'est une économie qui pèse 8 à 9 points de notre Produit Intérieur Brut. C'est pourquoi nous avons tout fait pour relancer le secteur. Un secteur soutenu avec 38 milliards d'euros d'aides au niveau français. Aujourd'hui il s'agit de repartir, mais de repartir peut être un peu différemment parce que les attentes des Français et des voyageurs européens ont un peu évolué pendant la crise. On est partis moins loin, on a plus voyagé en circuit court et si je puis dire on a redécouvert la France. J'ai d'ailleurs fait la promotion de "l'été bleu blanc rouge" parce qu'on a une chance immense d'avoir un patrimoine de dingue avec partout des paysages très variés, on peut faire le tour du monde en faisant le Tour de France.

Le gros souci à l'international, c'est le manque d'Américains, le manque d'Asiatiques. On ne les voient plus. Faut-il apprendre à vivre sans eux ?

La clientèle asiatique je pense qu'on ne la reverra pas avant l'année prochaine. Concernant les américains ils sont de retour depuis l'été dernier. On a fait en sorte de convertir leur certificat de vaccination en passes sanitaires, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance du socle de la clientèle française et de la clientèle européenne. Comme quoi entre Européens, on peut être plus forts ensemble. Avant la crise, le tourisme européen en France, c'était 77 % de notre tourisme international. Après la crise, c'est désormais 85 %. Grâce à ça on a pu résister et l'Europe a d'ailleurs mieux résisté que les autres destinations dans le monde grâce à la force de ce tourisme entre les Européens. On accueille ici, en Bourgogne, beaucoup d'Allemands, de Belges. On est heureux de les voir dans nos vignes, dans nos châteaux, dans nos musées. Et avec les ministres du Tourisme européens on va continuer de renforcer cette dimension là de "travailler ensemble". Avant nous étions des concurrents aujourd'hui il faut se serrer les coudes.