Tourisme : des tendances positives cet été malgré la météo compliquée selon Seine Maritime Attractivité

L'été n'est pas terminé mais il a été compliqué niveau météo pour le mois de juillet en Seine-Maritime. Quel bilan touristique en tirer ? Claire Guéroult, présidente de Seine Maritime Attractivité, fait le point sur les premières tendances. En Seine-Maritime, la saison "se calcule d'avril à octobre. On a la chance d'avoir de bonnes avant-saison, et des arrière-saisons. Pour l'instant, on a un très bon début de début avril à juin. Juillet et début août, forcément, c'était un peu compliqué puisqu'on est tributaires de la météo. On l'a noté par une baisse sensible des excursionnistes, une petite baisse des nuitées puisque les gens qui réservent des nuitées de toute manière viennent du coup. Les hébergements de plein air, cela représente 80 campings en Seine-Maritime quand même."

Des tendances toutefois positives

La saison n'est pas "totalement gâchée", "les tendances sont plutôt plutôt positives. On va au moins faire une aussi belle saison qu'en 2022. Les arrière-saison sont toujours porteuses en Normandie. Malgré tout, c'est compliqué de faire des projections puisqu'on est toujours sur du tourisme, essentiellement de dernière minute, avec des séjours courts de trois jours. Donc ce sont des Parisiens ou des gens venus d'Ile-de-France et du Nord."

L'agence d'attractivité dit avoir noté un peu plus d'étrangers, notamment des Allemands des Pays-Bas et les Britanniques, les Suisses habituels. "On note aussi des touristes qui viennent du Sud, des Italiens, des Espagnols. Donc je pense qu'effectivement c'est lié à la recherche de fraîcheur par rapport aux canicules que connaissent dans leur pays ou dans leur dans la région."

