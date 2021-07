Tourisme en Alsace : à Saverne, "c'est encore un peu calme mais on est confiants"

Plus de touristes dans les gîtes et à la campagne qu'en ville : en Alsace, la reprise estivale n'est pas la même pour tous. À Saverne, le début du mois de juillet reste timide mais les professionnels sont optimistes.

"Mieux que 2020 mais encore moins bien que 2019" : à Saverne, les professionnels du tourisme entament un mois de juillet un peu timide au niveau de la fréquentation. Mais les réservations pour août sont au beau fixe et ils s'attendent à de nombreuses arrivées de dernière minute.

Au camping, encore peu de tentes

À l'accueil du camping "Les portes d'Alsace", sur les hauteurs de Saverne, Sandra Badin la gérante entre les dernières réservations : "Le mois d'août commence à être bien chargé mais le mois de juillet c'est calme encore. Je pense que ça va être de la dernière minute comme l'année dernière."

Le camping "Les portes d'Alsace" à Saverne © Radio France - Marie Maheux

Sur son terrain,139 emplacements et 33 Mobile home, que Sandra espère voir se remplir : "On a un peu plus de gens qui viennent et pas pour qu'une nuit." La gérante reste confiante et Mireille, une habituée est en tout cas est ravie : "Le relax, le livre, on vient ici avec grand plaisir !"

Les touristes étrangers reviennent au port de plaisance

À quelques kilomètres, dans le centre de Saverne, les touristes se font aussi un peu attendre au port de plaisance : "Par rapport à l'année dernière c'est bien mieux. On est encore loin des chiffres de 2019 mais on dépasse déjà les chiffres de 2020", témoigne le capitaine du port, Xavier Schramm.

En temps normal, environ 15.000 plaisanciers sont accueillis à l'année, dont beaucoup d'étranger qui reviennent : "Ceux qui travaillent avec une clientèle essentiellement allemande ont déjà un carnet bien rempli" se réjouit Xavier Schramm. Autre bonne nouvelle, le retour des péniches-hôtel à Saverne, qui tournent de nouveau après une année catastrophique.

Le capitaine du port de plaisance de Saverne, Xavier Schramm © Radio France - Marie Maheux

Une situation contrastée en Alsace

Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, la reprise touristique est réellement contrastée : Strasbourg par exemple n'accueille en ce moment qu'un quart de ses visiteurs habituels à la même époque.

Plus on s'éloigne des villes, plus la situation s'améliore. "Les gîtes, fermes auberges et hébergements avec spa ou offre sportive alsaciens font carton plein" témoigne Marc Lévy, directeur d'Alsace destination tourisme. Ceux qui restent le plus en difficulté sont ceux dont le modèle économique est fondé sur l'accueil des groupes, qui ne devraient pas revenir à Strasbourg cet été.