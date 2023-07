Tourisme en Alsace : chiffres records pour les gîtes du Bas-Rhin en juillet

Le record de 2022 va sans doute être battu. Depuis le mois de janvier, les gîtes de France du Bas-Rhin enregistrent encore une hausse de fréquentation de l'ordre de 11% par rapport à l'an dernier. "La saison a commencé très tôt" explique ainsi Martine Lincker, la directrice des gîtes de France dans le Bas-Rhin : "Avec tous les ponts du mois de mai et la belle météo, le printemps a favorisé de courts séjours chez nos propriétaires". Une hausse qui se confirme pour le mois de juillet : + 8% par rapport à juillet 2022.

Les espaces extérieurs et les pistes cyclables

La clientèle est à 80% française. Le reste vient le plus souvent des pays limitrophes : Belges, Allemands et Espagnols de plus en plus. "C'est une clientèle attirée par la nature, les espaces extérieurs, pas trop loin des pistes cyclables" ajoute la directrice, "Après le covid il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus pour des rassemblements familiaux ou entre amis et cette tendance reste vraie encore aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de partir trop loin parce que la crise énergétique est passée par là, sans parler du fait qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans un pays où il y a un problème climatique."

Les gîtes et chambres d'hôtes du Bas-Rhin ont déjà atteint 85 % de leur chiffre d'affaire annuel moyen, alors qu'il reste encore le mois d'août et bien sûr la période de Noël.