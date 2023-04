Tourisme en Alsace : les réservations de gites ont augmenté de 15% en un an

On entame ce lundi la deuxième semaine des vacances de printemps en Alsace et les professionnels ont le sourire. Le tourisme se porte de mieux en mieux selon le bureau alsacien de Gites de France, qui a enregistré une hausse des réservations pour ces vacances de printemps. Et ça se ressent dans les gites. "Tout est complet d'avril à septembre", assure Liliane Lanoix, propriétaire du gite Hansel et Gretel à Wingersheim-Les-Quatre-Bans. "Cette année, je n'ai que des Allemands, parce qu'ils réservent leurs vacances plus tôt que les français", raconte la retraitée qui constate que son gite s'est rempli "plus vite que l'année précédente".

"Un couple de Hong-Kong vient de partir, je n'ai pas encore eu le temps de faire le ménage", s'excuse Philippe Dany moniteur de plongée dans la région et propriétaire d'un gite à Lampertheim, près de Strasbourg. Cette maison de 100 m2, c'est une affaire de famille. Avec sa femme, ils ont même meublé la maison majoritairement de commodes récupérées. Après une très bonne année l'an dernier, il n'est rempli qu'au deux tiers, mais ça leur convient. "On ne voulait pas rentrer dans le système de la location à tout prix", explique-t-il, "on préfère être là pour les locataires, beaucoup de Bretons, des Normands, des Allemands, des Roumains, des gens extraordinaires qui viennent découvrir".

Et son rôle d'hôte lui tient à cœur : "On les accueille, on s'assoit, à table, on boit un verre, on discute et on les dirige vers tous les grands spots de la région".

Des clients plus économes

Globalement, dans la région, les réservations dans les lieux labellés "Gites de France" ont augmenté de 15% en un an, selon Serge Mezin, directeur de l'Agence des Gites de France de Haute-Alsace : "les vacances restent quelque chose d'important pour les familles". Cependant, la clientèle n'est pas tout à fait la même, elle est plus jeune que les années passées et également plus économe : "ils ne cassent pas forcément leur tirelire et décident de faire des économies sur autre chose, peut-être qu'ils font moins de restaurants, d'activités ou de musées", explique-t-il. Si les voyageurs font plus attention, notamment à cause de l'inflation, pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, les hôtels, eux, ont dû légèrement augmenter leurs prix.