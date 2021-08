Tourisme en Berry : bilan mitigé en juillet, entre pass sanitaire et météo maussade

À mi-parcours de la saison estivale, les professionnels du tourisme dressent un premier bilan des vacances. Le temps pluvieux et les restrictions liées à l'épidémie de Covid ont eu un impact sur la fréquentation des sites touristiques de l'Indre et du Cher, mais les vacanciers sont quand même là.

La crise du Covid et le mauvais temps ont-ils eu raison des touristes en Berry au mois de juillet ? À la moitié de l'été, les professionnels du tourisme de l'Indre et du Cher tirent un premier bilan mitigé. Mais il y a tout de même des signaux encourageants et les acteurs du secteur sont optimistes pour la suite de la saison.

Certains sites touristiques constatent un véritable impact des restrictions sanitaires. C'est le cas, par exemple, à la réserve zoologique de la Haute-Touche, qui a vu sa fréquentation baisser de 20% en juillet, par rapport à juillet 2020. Et depuis la mise en place du pass sanitaire, le 21 juillet, c'est même 40% de fréquentation en moins. Roland Simon, le directeur, y voit les conséquences du mauvais temps et de la crise sanitaire. "On avance au jour le jour, mais on reste serein pour le mois d'août", assure-t-il.

Moins de visiteurs à cause du pass sanitaire

"On observe une forte baisse dans les sites concernés par le pass sanitaire", explique Ludovic Azuar, le directeur de l'Agence du tourisme et des territoires du Cher. Selon lui, il y a "30% de fréquentation en moins sur certains sites, comme le Palais Jacques Cœur à Bourges".

Résultat : certains sites touristiques ont carrément décider de réduire la jauge à 49 visiteurs simultanés pour ne pas avoir à effectuer les contrôles du pass sanitaire à l'entrée. C'est le cas d'Argentomagus, qui a pris cette décision deux jours après avoir mis en place la mesure. "C'était trop compliqué, on perdait des visiteurs", explique Sylvaine Bruneau, agent de patrimoine sur le site archéologique. Et le bilan est "plutôt positif, par rapport à juillet de l'an dernier. On a eu 150 visiteurs de plus". Elle constate que beaucoup sont des visiteurs locaux.

Même sentiment au château d'Azay-le-Ferron. "Depuis l'année dernière, on a beaucoup de Français, plus que d'étrangers. Ils en profitent pour ne pas aller trop loin et visiter ce qu'il y a autour de chez eux", confie Christine Pastor, la responsable du château.

Malgré la météo maussade, les restrictions sanitaires et le manque de touristes étrangers, on essaie tout de même de trouver des points positifs. "Notre position géographique centrale en France permet de profiter des flux de vacanciers, qui peuvent faire un stop à Bourges et profiter des Nuits Lumières, par exemple, ce qui est bon pour la fréquentation hotellière", indique Ludovic Azuar, le directeur de l'Agence du tourisme et des territoires du Cher.

"Autre point positif, c'est que le panier moyen dans les offices de tourisme est en hausse". Il note une progression de 20% dans la boutique de l'Office de tourisme de Bourges. "On peut estimer qu'il y a une soif de compenser les périodes de restrictions. Les gens ont envie de se faire plaisir, poursuit-il. C'est ce que nous disent aussi les restaurateurs, qui voient un panier plus élevé que celui de l'année dernière, malgré une légère baisse de fréquentation".

Les gîtes, grands gagnants de l'été en Berry

Comme l'été dernier, le Berry attire les vacanciers en mal de verdure. Après des mois de confinements, beaucoup de touristes ont choisi l'Indre et le Cher pour se ressourcer en famille et les gîtes affichent un fort taux de remplissage. +15% de taux d'occupation, +25% de ventes : "c'est un très bon mois de juillet, après un mois de juillet déjà exceptionnel l'an dernier", constate Michelle Lacassaigne, des Gîtes de France dans l'Indre.

C'est particulièrement le cas dans le Cher, dans le secteur de Sancerre, qui a été désigné village préféré des Français fin juin lors de l'émission télé présentée par Stéphane Bern. Les alentours du village constatent déjà des retombées. "Dès le lendemain, on avait des appels et depuis deux semaines, on note +25% de fréquentation", indique Valérie Colfort, la directrice de l'Office du tourisme du Grand Sancerrois, qui espère que les touristes seront encore plus nombreux au mois d'août.