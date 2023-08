Tourisme en Bourgogne : Chalon-sur-Saône enregistre un très bon mois de juillet

En matière de saison touristique, l'été a très bien débuté à Chalon-sur-Saône et sa région. Le Grand Chalon a dévoilé ce vendredi 4 août les chiffres enregistrés en juillet et depuis le début de l'année. Ils sont très bons, voire excellents.

Fréquentation de l'Office de Tourisme (depuis 1er janvier 2023)

Le bureau de Chalon de l'office de tourisme a accueilli près de 11 000 personnes ( +17 % par rapport à juillet 2022 ).

Evolution nuitées hébergements du Grand Chalon

Au cours du premier semestre, le nombre de nuitées s'élève à 339 187 soit +50.25%.

Tourisme fluvial

Le nombre d’escales des péniches- hôtels et paquebots fluviaux en juillet augmente de + 3.5% par rapport à 2022.

Chalon dans la Rue

L'un des temps forts de l'été à Chalon-sur-Saône, c'est le festival Chalon dans la rue avec une nouveauté cette année concernant l'hébergement temporaire. Sa zone a été étendue à partir du samedi soir sur le terrain de l'IUT.

On a compté dès le première soir du festival (mercredi), 619 tentes (par apport à 254 en 2022).

La zone a connu une grosse affluence le samedi soir avec 1.086 tentes sur l’hébergement temporaire classique et l’ouverture du 2eme hébergement (terrain IUT**)** avec en tout ce soir là 1.100 tentes accueillies.

Au niveau des retombées économiques, selon 59% des commerces ayant répondu à l’enquête, la fréquentation a principalement été estimée en hausse / forte hausse.

53 % des commerces ayant répondu à l’enquête ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires.

Satisfaction également du côté des hébergeurs avec des taux d'occupation satisfaisants voir très satisfaisants notamment pour les chambres d'hôtes (94%), devant les hôtels (62%) et les meublés de tourisme (64%) pendant le festival.

Dont Chalon : Hôtels : 84% et Meublés de tourisme : 68,50%

La clientèle reste largement française (plus de 75% pour la moitié des hébergements tous modes confondus).

Quelques chiffres événements Ville et Musée en juillet

Saison du cloître

1er concert 7 juillet : complet

2ème concert 28 juillet : 90 % des places vendues

3ème concert 4 août : complet

Fête du 14 juillet

On estime à plus de 12 000 le nombre de personnes dans le public lors du feu d'artifice, alors qu'en moyenne la ville enregistrait 10 000 spectateurs. 2023 restera donc comme l'une des plus grosses éditions du feu et du bal.

Musée Nicéphore Niépce

En juillet 2023, le musée a vu une augmentation de + 34,2 % de ses visiteurs par rapport à juillet 2022.

Durant la semaine du festival, le nombre de visiteurs a augmenté de 24 % par rapport à la même semaine en 2022.