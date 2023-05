Tourisme en Bretagne : "L'effet crise sanitaire a permis de redécouvrir notre territoire"

Le tourisme en Bretagne se porte bien. Résultat d'une grande enquête mené par la région Bretagne, un travail réalisé tous les 5 ans. Au total, 109 millions de nuitées enregistrée en 2022, en hausse par rapport aux chiffres d'avant crise sanitaire. Depuis quelques années, on constate aussi que les touristes viennent de Bretagne et des départements limitrophes. Explication avec Jessica Viscart, directrice adjointe du comité régional du tourisme en Bretagne, invitée de France Bleu Armorique ce mercredi 24 mai.

France Bleu Armorique : En 2022, la Bretagne a enregistré 109 millions de nuitées touristiques. On retrouve les niveaux de fréquentation d'avant. crise sanitaire ? D'où viennent ces touristes principalement ?

Jessica Viscart : Alors essentiellement, ce sont des touristes français. On a plus de 80 % des nuitées réalisées dans la région qui sont en provenance de l'Hexagone. L'Ile-de-France, bien sûr, c'est une clientèle importante, mais aussi le grand quart Nord-Ouest et notamment nos clientèles de proximité. Donc les Bretons, en Bretagne, c'est 16 % des nuitées françaises qui proviennent des Bretons eux-mêmes. Et puis les Normands et les Ligériens qui sont également bien présents dans la région. Et quand on prend ces trois bassins émetteurs, mais au final, on n'a plus de clientèle de proximité que de clientèle francilienne dans la région.

FBA : À quoi cela est dû selon vous ? On parle beaucoup d'inflation ces derniers temps. Vous pensez que c'est lié ?

Jessica Viscart : Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. C'est vrai que l'effet Covid a été important dans le sens où on a réappris à découvrir notre territoire, nos zones de proximité. On s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas besoin d'aller très loin pour découvrir les pépites du territoire. Et c'est vrai que dans un contexte où les coûts des carburants sont importants, où on est tous aussi vigilant à notre production de carbone, aller à côté de chez soi en vacances, c'est aussi un bon point.

FBA : On a changé des façons de faire depuis quelques années pour être encore plus attractif ?

Jessica Viscart : Alors je pense qu'on est surtout un territoire qui se veut vrai et dans la manière dont on cherche à faire du tourisme, capitalise beaucoup sur notre identité, nos valeurs. Et on ne cherche pas forcément à devenir un territoire qu'on n'est pas. On s'appuie sur notre patrimoine et c'est vraiment ce dont les gens viennent chercher chez nous, c'est découvrir nos patrimoines naturels, culturels, gastronomiques. Et puis on est également plébiscité pour notre accueil. On a toutes les enquêtes qui nous disent que l'accueil des Bretons est excellent et je pense que ça contribue beaucoup à notre attractivité.

FBA : Comment réagissent les Bretons à cette augmentation du nombre de touristes sur notre territoire ?

Jessica Viscart : L'augmentation du tourisme en tant que tel, on le disait, reste globalement stable. Ça fait 20 ans qu'on est autour des 100 millions de nuitées sur ces 20 dernières années. Donc je pense que ça fonctionne bien pour l'économie touristique. Ce qui bouge beaucoup, c'est la fréquentation excursionnistes, c'est les promenades, on va dire des Bretons en Bretagne ou de nos voisins à la journée, sans forcément dormir sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui augmente beaucoup. Alors ça a des avantages parce que ça nous permet d'avoir une saison étendue et donc aux professionnels de travailler dès les premiers beaux jours. Parce qu'en général, dès cette période-là, on commence à bouger un petit peu. En tant que Breton, on peut aussi sortir des zones de forte fréquentation pour aller découvrir l'intérieur.

FBA : Alors, l'autre point important, vous vous êtes penché sur les moyens de transport utilisés pour venir en Bretagne et pendant le séjour en Bretagne. Les mobilités douces, le train ont la côte, a contrario de la voiture qui est en baisse, c'est ça ?

Jessica Viscart : Alors la voiture reste le mode de transport privilégié. C'est le plus facile pour se rendre chez nous. Par contre, on constate une augmentation de la part du train avec l'effet LG.? La dernière enquête, c'était juste avant l'arrivée de la LGV en Bretagne. Donc on mesure cet impact-là. Mais ce qui bouge beaucoup, c'est surtout au cours du séjour. On a plus tendance à laisser sa voiture pendant qu'on est en vacances et à utiliser le vélo ou les baskets pour se déplacer pendant ses vacances plutôt que d'opter systématiquement pour la voiture.

FBA : À qui est destiné cette enquête que vous venez de publier ?

Jessica Viscart : L'objectif, c'est qu'elle serve au plus grand nombre. Alors forcément, je dirais aux acteurs institutionnels du tourisme, mais surtout aux professionnels qui leur permettent d'avoir des éléments assez fins à l'échelle de leur territoire, de leur filière, pour adapter au mieux leur stratégie, leurs produits et être en adéquation avec les attentes des clientèles.