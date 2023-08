Tourisme en Bretagne : après un été maussade, bilan en demi-teinte pour les professionnels

Si le printemps a été très prometteur en Bretagne, la pluie et les températures fraîches de l'été ont quelque peu terni la saison touristique dans la région. La Bretagne figure bien dans le top 5 des destinations touristiques en France, mais les professionnels ont ressenti une baisse d'activités en juillet et en août, due notamment à cette météo très maussade. C'est en tout cas le premier bilan de la saison dévoilé par la région ce mercredi.

Sur la période du 1er avril au 20 août, plus de trois professionnels sur quatre (76 %) se disent satisfaits de la fréquentation touristique dans la région. Mais ce chiffre cache des disparités.

La météo a freiné les réservations de dernière minute

Du côté des hébergements, les loueurs de meublés, de gîtes et de locations ont le sourire : la demande a bondi de 22 % cet été entre avril et fin juillet. Ce qui est moins le cas dans les campings et les hôtels plus traditionnels. La météo n'a pas favorisé les réservations de dernière minute (elles concernent moins de 15 % des nuitées réalisées au cœur de l'été).

Selon la région Bretagne, la durée de certains séjours a également été raccourcie. Au total, ce sont 4 % de nuitées en moins sur juillet et août en hôtellerie de plein air.

Les restaurateurs à la peine

L'été a aussi été décevant pour les restaurants, qui ne sont que 66 % à se déclarer satisfaits cette année, contre 81 % en 2022. Ils ont subi le temps maussade, mais aussi l'inflation. Après avoir payé le transport et l'hébergement, les touristes ont fait davantage attention aux dépenses sur place.

Pour les sorties, les visiteurs ont choisi de se mettre à l'abri. Les châteaux et musées ont fait le plein, contrairement aux activités nautiques. Si au printemps, les touristes ont beaucoup pratiqué la randonnée et le vélo, la pluie a freiné leurs ardeurs durant l'été avec 8 % de passages en moins du 1er juillet au 20 août.

Le retour de la clientèle étrangère

Dans son premier bilan touristique de l'été, la région note un retour de la clientèle étrangère qui se confirme "encore un peu plus" cette année. Avec en tête l'Allemagne, suivie par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. Ces quatre pays concentrent 65 % des nuitées étrangères en Bretagne.

Côté clientèle française, les habitants de l'Ile-de-France ont répondu présent (ils représentent 30 % des nuitées). À noter également l'augmentation de touristes venus du sud de la France, des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des territoires touchés par de fortes chaleurs cet été et des alertes à la canicule.

Et les Bretons dans tout ça ? Sans doute freinés par la météo quelque peu capricieuse, ils ont moins fait les touristes dans leur région cette année. Ce qu'on appelle la fréquentation excursionniste a connu une baisse de 6 % cet été.