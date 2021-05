Tourisme en Corrèze : un afflux mitigé de réservations depuis les annonces d'Emmanuel macron

Les professionnels du tourisme respirent. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement ils peuvent envisager une saison 2021 sinon bonne au moins correcte. De fait les réservations ont commencé des le jeudi soir après les annonces chez Spalazen Nature à Palazinges. "Ça téléphone beaucoup" lance le gérant Jean-Marie Bouyer qui indique que ses 5 lodges sont quasi remplis pour tout le mois de mai déjà. En précisant toutefois que nombre de réservations avaient été faites durant le confinement ou même avant puisqu'il garantissait le remboursement intégral en cas d'empêchement.

De l'ultra dernière minute

Pour autant les reservations restent plutôt cantonnées pour l'instant aux prochaines semaines constate Brigitte Cheleau aux Instants Volés à Tudeils. "J'ai eu plein de gens qui m'ont appelée pour les weeks-end à venir". Mais pour l'instant elle n'enregistre quasiment aucune réservations au-delà pour ses 5 chambres d'hôte, et même "pour juillet et août rien". "Maintenant on est sur de l'ultra dernière minute" souligne-t-elle. Un beau motif d'espoir tout de même : depuis les annonces d'Emmanuel Macron, les visites sur son site internet ont bien augmenté.

Les campings encore dans l'attente

La situation est par ailleurs plus mitigée pour les campings en Corrèze qui enregistrent très peu de réservations encore. "Ce n'est pas la réouverture des campings" rappelle Christian Graffeuil, patron du camping de Miel à Beynat et responsable régional du secteur. Car rappelle ce dernier si les sites sont ouverts ils ne peuvent cependant ouvrir les services habituels, notamment les restaurants et les piscines. "Qui dit camping, dit un peu de terrasse, près de la brasserie; et surtout des activités de loisirs pour les enfants, comme les aires de jeu et puis après tout ce qui est services annexes, animations ou autres". Bref, "les gens ne sont pas en mode camping" conclut Christian Graffeuil qui espère qu'il pourra rouvrir au moins sa piscine d'ici les prochaines semaines.