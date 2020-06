Tourisme : en Corrèze, un outil de réservation en ligne est proposé clé en main aux professionnels

C'est un outil qui s'avérait déjà précieux... mais qui le devient encore plus après l'épidémie de coronavirus. En Corrèze, pour accélérer la mutation numérique des professionnels du tourisme, et notamment pour faciliter la gestion des réservations, des flux ou des paiements, le comité départemental propose une solution clé en main à destination des hébergeurs ou des prestataires d'activité. Il s'agit d'un outil de réservation en ligne aux possibilités multiples.

Anticiper, par exemple, que la jauge imposée par le protocole sanitaire est atteinte

Elloha, c'est son nom, ne remplace ni le site internet ni les profils sur les réseaux sociaux pour faire la pub de son activité, mais c'est bien un outil complémentaire qui est proposé. " Certaines structures touristiques ne fonctionneront, cette année, que sur réservation préalable " contextualise Marie Saule, directrice de Corrèze Tourisme. La vente en ligne ? " C'est désormais indispensable " dit-elle, notamment pour faciliter la gestion de sa structure, tout en précisant qu'il y moins de deux ans encore 50% des prestataires du département n'étaient pas dotés. " Au lieu de voir arriver les gens au fil de l'eau, ça permet de savoir à l'avance combien on a de visiteurs. Et donc d'anticiper, de pouvoir dire, par exemple, que la jauge imposée par le protocole sanitaire est atteinte. Cela permet aussi d'éviter les contacts physiques au moment du paiement, qui peut être fait en ligne. Ce sont autant d'éléments permettant de rassurer les visiteurs ".

La réservation en ligne est devenue incontournable

C'est principalement vrai, mais pas seulement, pour les prestataires d'activités de loisirs et les hébergeurs (gîtes, locations meublées, etc.). " Par téléphone, j'ai très très peu de réservation " indique Gauthier Soardi, usager de l'outil Elloha et propriétaire de l'établissement Game of Dome, à Chartrier Ferrière. Comme pour beaucoup d'autres professionnels, le constat est implacable : les réservations se jouent désormais quasi exclusivement sur internet. " J'ai quelques réservations par des grandes plateformes connues de tous, mais j'en ai surtout environ 90% directement sur mon site internet via Elloha. 90%, c'est vraiment intéressant. Que se passe-t-il le jour où les grandes plateformes changent leur stratégie ? Le jour où elles augmentent leurs tarifs ? Le jour où vous êtes noyés dans la masse des annonces ? Là, on est autonome " dit-il, tout en égrainant les possibilités offertes par l'outil. " Je prends l'exemple de la tarification intelligente, en fonction du nombre de personnes par réservation pour ce qui est du linge, etc. Ce n'est pas, ou très peu, possible sur les grandes plateformes comme Homlidays, Airbnb, Tripadvisor ou Booking. Ces boîtes là ne laissent pas la place aux options possibles via Elloha " dont la version de base est gratuite. " Alors que certains grandes plateformes, où vous n'êtes pas noyés, prennent jusqu'à 22% de commission " constate le professionnel corrézien.