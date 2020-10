Tourisme en crise : les petits hôtels du nord Franche-Comté peinent à se relever

Le Comité Interministériel du Tourisme (CIT) s'est réuni ce lundi pour la sixième fois depuis le début de la crise sanitaire. Après avoir annoncé un plan de soutien et de relance de 18 milliards d'euros en mai dernier, l'Etat a rappelé qu'il était aux côtés des professionnels du tourisme durement frappés par la crise sanitaire. Ce secteur reste l'un des plus touchés par la pandémie avec le transport aérien.

527 834 entreprises du secteur ont touché le Fonds de solidarité

Le Comité a indiqué qu'environ 758 millions d’euros avaient déjà été accordés via le Fonds de solidarité à 527.834 entreprises (pour un montant moyen de 1.437 euros versés). Le Prêt garanti de l’Etat (PGE) « tourisme » a lui été attribué à 187 767 entreprises pour un montant global de 18,4 milliards d’euros. En nord Franche-Comté, ces aides ont notamment profité aux petits hôtels durement impactés, eux, aussi par cette crise sanitaire interminable.

400 000 euros de perte au Charme Hôtel d'Arbouans

Dans ces établissements hôteliers, les chiffres d'affaire sont en chute libre. L'hôtel aux Logis des Ours à Offemont dans le Territoire de Belfort a perdu prés de 150 000 euros depuis février. " Ce sont des annulations et ça continue. Ce n'est pas la faute de ne pas vouloir travailler, c'est le problème du danger et de la peur. Il y a de quoi au vu de ce qui se passe. On a relâché un petit peu au mois de juillet et août et nous avons le résultat aujourd'hui. Il fallait s'y attendre !", explique Pierre Zoric, patron de ce 3 étoiles qui possède 35 chambres. La note est encore plus salée au Charme Hôtel d'Arbouans qui accueille en majorité une clientèle d'affaires. Le complexe a perdu un tiers de son chiffre depuis le début d'année soit 400 000 euros. " Les déplacements professionnels sont réduits à leur minimum nécessaire par les différentes entreprises. On a une fréquentation qui a très nettement chuté. Tous les événements d'entreprise les séminaires, les salons ont été annulés", explique Pascal Guyot, gérant de l'établissement qui borde l'A36.

L'Etat nous aide un petit peu mais pas suffisamment - le gérant du logis des Ours à Offemont

Le Comité Interministériel du Tourisme a confirmé qu'il allait continuer à tendre la main aux professionnels du secteur. De gros efforts ont été consentis. A leur échelle, les patrons d'hôtels en ont bénéficié mais la crise cause d'énormes dégâts dans les trésoreries. "Oui, l'Etat a fait quelque chose. Ca nous aide un petit peu mais pas suffisamment. Pour financer le chômage partiel de mes trois employés, j'ai reçu mensuellement 1 700 et 1 800 euros", indique Pierre Zoric du Logis des Ours.

On commence ce mois ci à rembourser les emprunts - Pascal Guyot du Charm' Hôtel d'Arbouans

A Arbouans, Pascal Guyot a pu lui aussi bénéficier des aides de l'Etat. " On a pu accéder au Prêt Garantie par l'Etat qui ne nous aurait pas été accordé par les banques. Mais est ce que ce sont vraiment des aides ? En tous les cas, ce ne sont pas des cadeaux. Ce mois ci, c'est le premier mois ou on commence à rembourser les emprunts", indique Pascal Guyot du Charme Hôtel qui a pu également profiter de la prise en charge du chômage partiel. " C'est très bien mais c'est une chose qui était plutôt destinée à conserver les gens dans l'emploi plus qu'à aider les entrepreneurs. Il faut quand même relativiser toutes ces annonces. On donne des milliards aux entreprises, ok, mais je me demande de quoi on parle", ironise le responsable de l'hôtel d'Arbouans.