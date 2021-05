Tourisme en Dordogne : dans le Bergeracois, on enregistre déjà des réservations pour l'été

Après plus d'un mois sans pouvoir sortir de leur région, les touristes reviennent dans le Périgord ! Dans le Bergeracois, beaucoup d'hébergements affichent complet pour ce long week-end de l'Ascension, même chose pour Pentecôte, et on enregistre déjà des réservations pour l'été.

Ce long week-end de l'Ascension, c'est la première occasion pour beaucoup de Français de quitter leur région depuis la levée des restrictions sanitaires. Beaucoup de lieux touristiques sont toujours fermés et ne rouvriront que mercredi prochain, mais c'est tout de même le vrai coup d'envoi de la saison en Périgord. L'office de tourisme Bergerac Sud Dordogne a même rouvert ce jeudi matin, avec quelques jours d'avance. "Nous avons souhaité anticiper parce que beaucoup d'indicateurs nous ont démontré qu'il y aurait une affluence assez considérable dès ce jeudi de l'Ascension", explique Pascal Dupouy, le directeur, invité de France Bleu Périgord. "Donc, on a voulu être présent et pouvoir apporter à nos visiteurs toutes les informations nécessaires à l'accomplissement d'un bon séjour."

Parmi ces indicateurs, les réservations dans les hébergements touristiques sont scrutées de près, et notamment les gîtes. "Ils sont plébiscités parce qu'ils revêtent un caractère privatif et sécurisant", poursuit-il. "De même, les campings qui proposent du locatif, c'est à dire des chalets et des mobil-homes, vont également bénéficier de cette affluence."

Psychologiquement, le côté famille réunie, mais pas forcément au contact de beaucoup d'autres personnes va être apprécié.

L'affluence de touristes ne devrait désormais plus connaître de temps mort. Selon les chiffres de l'office de tourisme Bergerac Sud Dordogne, le week-end de Pentecôte sera même supérieur à celui de l'Ascension en terme de fréquentation. "Le territoire va proposer beaucoup plus d'offres touristiques ouvertes qu'il n'y en aura ce week-end", affirme Pascal Dupouy. "Et puis les mois de juillet et d'août se profilent sous un angle très positif, un peu à l'image de ce qui s'était produit l'année dernière avec des réservations qui vont maintenant arriver en cascade, mais qui sont déjà à un niveau très satisfaisant."