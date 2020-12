Tourisme en Dordogne : les visiteurs étrangers ne devraient pas revenir avant 2023

22% de nuitées en moins en Dordogne pour cette année 2020 par rapport à 2019, annonce le Comité départemental du tourisme. Dans le détail, l'épidémie de coronavirus a fait baisser de moitié le nombre de nuitées pour la clientèle étrangère.

Christophe Gravier, directeur du comité départemental du tourisme en Dordogne Copier

Selon Christophe Gravier, le président du Comité départemental du Tourisme, la Dordogne a perdu des clients britanniques, allemands, et espagnols. C'est "un effondrement de la clientèle européenne" mais aussi une perte des clients "américains et australiens, néozélandais". Cette situation risque de durer dans le temps : "les spécialistes estiment qu'il n'y aura pas de retour à la normal en terme de fréquentation étrangère pas avant 2023, 2024".

2021 sera une année dédiée à la France et à ses régions

Ce qui pousse le Comité départemental du Tourisme a miser sur la clientèle française. Le nombre de nuitées de cette clientèle n'a baissé que de 5% au cours de l'année 2020 et de nombreux touristes sont venus pour la première fois en Dordogne, poussés par l'épidémie de coronavirus et les difficultés pour partir à l'étranger.

Pendant la haute-saison, le nombre de nuitées à augmenté de 20 à 30% grâce à la clientèle française explique Christophe Gravier "donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de capter les clientèles régionales de proximité et nationales bien évidemment et le bassin parisien. Toute la communication 2021 concernera la France et ses régions".

Fidéliser les touristes

Le Comité départemental du Tourisme aidé par le conseil départemental de la Dordogne a investi pour "garder le lien" avec les touristes qui sont déjà venus. "Nous avons investi pour une opération de gestion de base de données pour fidéliser" cette clientèle affirme Christophe Gravier.

Les Périgourdins ont aussi un rôle à jouer explique le directeur du comité départemental "quand les gens viennent, ils viennent sur recommandation. Il faut sensibiliser la population sur la promotion du Périgord".

Des résultats contrastés sur les sites touristiques

La Dordogne compte 200 sites touristiques recense Christophe Gravier. La fréquentation en 2020 est en légère baisse de 1%. Les sites qui ont le le mieux marché ce sont les parcs, les jardins et les châteaux. Pour certains châteaux du sud de la Dordogne, la fréquentation a même augmenté de 20, de 30 ou encore de 40% en 2020 par rapport à l'an dernier.