Tourisme en Gironde : "Une belle saison qui marque un retour à la normale" estiment les professionnels

Même si la saison estivale a été marquée par plusieurs épisodes, entre les aléas météo, la canicule ou les risques liés à la baignade avec les baïnes, les professionnels du secteur notent un retour de fréquentation "à la normale". Mais que ce soit sur le littoral ou à Bordeaux, les touristes se font moins plaisir, inflation oblige. Certains commerçants ont relevé une baisse du panier moyen par rapport à l'année dernière. Exemple sur le littoral à Lacanau, et dans le centre-ville de Bordeaux.

Les campings bien remplis

Même si les vacanciers ont veillé à leur portefeuille, le camping reste un choix privilégié pour beaucoup d'entre eux : "On a fait le plein globalement entre mi-juillet et mi-août" explique Vincent Eap, gérant du camping Airotel à Lacanau. 520 emplacements : 200 tentes et 320 mobil-homes. Le responsable estime malgré tout avoir retrouvé un niveau "normal", à savoir celui de 2019, année avant-covid : "Un score honorable" dit-il, mais loin de celui de l'année dernière selon ce dernier, où le camping "était complet de début juillet jusqu'à fin août".

Inflation oblige, du moins c'est ce qu'avance Vincent Eap, "On a des vacanciers qui se font moins plaisir. Certes, ils vont en camping, mais s'il s'agit de faire des activités à côté, c'est tout de suite plus restreint" constate-t-il. Il enregistre une légère baisse de fréquentation sur les ailes de saison : "L'année dernière, on avait une clientèle qui avait un peu plus d'épargne et qui s'est faite un peu plus plaisir".

Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau se satisfait, lui aussi, "d'une belle saison qui marque un retour à la normale". Il ajoute que l'ensemble du secteur hôtelier à Lacanau affiche un taux de remplissage de 80% en moyenne. Un chiffre notamment poussé par la fréquentation de touristes étrangers, en hausse de 10% sur le secteur.

Le portefeuille se réduit

Devant la boulangerie de Laeticia à Lacanau, la queue s'étend jusqu'à dehors. Une situation normale pour la gérante, qui est aussi la présidente de l'association des commerçants de Lacanau : "C'est une bonne saison, mais pas comme ces deux dernières années où on a eu beaucoup de monde après covid". Sur le mois de juillet, elle enregistre une baisse de fréquentation de 5% par rapport à l'année dernière. Mais en ce qui concerne le mois d'août : "On n'a pas encore fait le bilan, mais on est très bien" estime-t-elle.

De manière générale, la présidente de l'association estime que certains commerçants ont quant à eux perdu jusqu'à 30% de leur clientèle saisonnière. D'autres professionnels remarquent aussi un autre phénomène : la baisse du panier moyen, à l'instar de Camille, vendeuse dans une épicerie située juste en face : "Comparé à l'année dernière, on remarque un comportement d'achat légèrement à la baisse, avec des paniers plus bas, et moins de cadeaux qui sont faits".

Le phénomène se ressent aussi chez les commerçants bordelais. Notamment dans la boutique de souvenirs O'Bordelais, où le gérant, Guillaume Dournois, constate une baisse du panier de 10% à 15%.

Le panier moyen a baissé chez les commerçants du littoral, mais aussi ceux installés à Bordeaux. © Radio France - Hugo Deschamps

Une baisse des achats certes, mais une fréquentation toujours au rendez-vous : "Je crois qu'il y a 70 nationalités qui sont venues cette année, et 4 ou 5 millions de personnes qui sont passées rue Saint-Rémi, donc on a vraiment un panel de tous les touristes".

Les commerçants, largement tributaires de la météo, ont pâti de l'épisode caniculaire enregistré au mois d'août. A Bordeaux notamment, dans le magasin de Guillaume Dournois, une baisse de 30% du chiffre d'affaires a été relevée par rapport aux prévisions.

Côté baignade, une année plus tranquille

Même si la saison a été ponctuée par les risques de la baignade liés aux baïnes, mais aussi à l'absence des CRS pendant deux semaines dans certains postes, envoyés en renfort lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre, la situation est globalement restée sous-contrôle. Une saison même "plus calme", estime Martin, surveillant de baignade sur la plage centrale de Lacanau.

Martin estime même avoir vu "moins de monde sur la plage cette année", notamment à cause d'une météo beaucoup plus chaude l'année dernière, ce qui a ramené plus de monde sur les plages.

Cette année, près de 7 français sur 10 sont partis en vacances, et 88% d'entre eux sont restés en France selon une enquête réalisée par Opinion Way publiée mardi dernier.