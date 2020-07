Tourisme en Gironde : une enquête révèle l'ampleur de la crise

L'impact de la crise sanitaire sur le tourisme en Gironde est évident, une enquête réalisée par Gironde Tourisme, le comité départemental, révèle son ampleur. La perte de chiffre d'affaire est en moyenne de 80% sur le début de saison, en avril et en mai. Et les professionnels ne prévoient pas un retour à la normale au cours de l'été. Même si le soleil est annoncé pour ce début des vacances d'été, le moral des professionnels du tourisme n'est pas brillant. D'abord à cause des pertes d'ores et déjà enregistrées. 80% de chiffre d'affaires en moins au printemps.

Pas de retour à la normale en vue cet été

Ce sont les hôteliers, les restaurateurs, les propriétaires de campings et les gérants de résidence de tourisme qui ont le plus souffert. Les prestataires qui organisent des visites ont été un peu moins touchés, avec une perte estimée à 46% de leur chiffre d'affaires. Et si la situation s'améliore, c'est loin d'être l'euphorie pour la période estivale, pourtant cruciale. 82% des professionnels interrogés annoncent une baisse des réservations par rapport à l'an dernier. C'est surtout la clientèle étrangère qui va faire défaut cet été. Conséquence, ce sont les saisonniers qui trinquent. 31% des établissements touristiques affirment avoir renoncé à embaucher autant que d'habitude. Et 5% des entreprises ont peur de ne pas s'en remettre et affirme craindre un dépôt de bilan.