Tourisme en Gironde : une saison "convenable" qui ne rattrapera pas le retard

Alors que le plus gros de la saison touristique, dans un contexte de pandémie de Covid-19, est désormais passé, France Bleu Gironde fait le bilan avec Michel Durrieu, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine.

France Bleu Gironde : Comment s'est passée la saison jusqu'à maintenant ?

Michel Durrieu : On a eu de très bonnes conditions, à la fois climatiques et d'accueil, donc on va dire plutôt bien, dans des conditions pourtant très difficiles au niveau sanitaire, et avec un manque flagrant de touristes étrangers.

Est-ce que cette belle saison a permis de rattraper une avant-saison inexistante ?

Je voudrais être optimiste, mais malheureusement, on va être réalistes. On ne peut pas rattraper les mois qui ont été perdus. On va dire qu'on limite les dégâts avec un mois de juillet convenable. Les touristes français sont là, mais ça ne remplit pas complètement les hébergements marchands, les hôtels et les campings qui ne font pas complètement le plein.

Donc, les Français en vacances en France, ça n'équilibre pas l'absence des étrangers ?

Vous avez 17 millions d'étrangers normalement qui viennent en France et seulement 9 millions de Français qui partent à l'étranger sur les mois de juillet et août. Et ensuite, on le sait, les Français en France dépensent moins que les étrangers qui viennent visiter notre pays. Donc là, on va voir des revenus touristiques qui vont être inférieurs sur cette saison. En Gironde, que ce soit sur le Médoc, intérieur ou littoral, les clientèles étrangères vont manquer. La clientèle britannique est la première clientèle étrangère en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde. Elle n'est pas venue cet été et elle va encore moins venir dans les prochaines semaines puisque l'Angleterre a décidé de remettre une quartorzaine. Sur notre chiffre, c'est à peu près 20% de la clientèle étrangère, les clients anglais. Le littoral tire son épingle du jeu au mois de juillet parce qu'il a fait très beau. Est-ce que sur le mois d'août, on va réussir à avoir les mêmes conditions ? C'est un peu plus compliqué.

Et comment s'annonce l'arrière-saison, alors ? Le mois de septembre notamment ?

L'arrière-saison, elle fonctionne à la fois avec des touristes français et avec des touristes étrangers. Ça fonctionne aussi avec une clientèle d'affaires, qui vient en particulier sur Bordeaux. Le tourisme d'affaires ne reprendra pas avant 2021. Cette arrière-saison va être très compliquée.