Tourisme en Haute-Garonne en juillet : les visiteurs sont là, mais ils consomment peu

L'été 2021 avait été un bon cru pour le tourisme en Haute-Garonne. Les premiers chiffres qui parviennent de juillet 2022 sont plutôt réjouissants. Mais les fortes chaleurs et la baisse du pouvoir d'achat dévient les comportements.

Bon mois de juillet, mais les réservations d'août patinent

Les Gîtes de France enregistrent une hausse de 2,5% par rapport à juillet 2021 qui était déjà en amélioration de 10% par rapport à juillet 219. Chez ce label qui répertorie 70.000 hébergements en France dont 445 en Haute-Garonne, on constate aussi que les séjours se rallongent. Plus de la moitié des familles viennent passer une semaine entière, tandis qu'une sur quatre opte pour deux semaines. 85% de la clientèle des Gîtes de France, marque moins connue à l'international, est française, notamment des Parisiens et des habitants du Grand Ouest, ainsi que des locaux.

Les réservations pour le mois d'août sont moins optimistes, avec un assez net recul par rapport à août 2021, la canicule ayant probablement découragé certains de descendre dans le Sud-Ouest. Haute Garonne Tourisme précise aussi que la clientèle à plus fort pouvoir d'achat a sans doute pu cet été partir vers des destinations étrangères, ce qui lui avait été impossible ou presque depuis 2019.

Sur les principaux sites de Haute-Garonne, les remontées sont particulièrement positives du côté de Saint-Bertrand-de-Comminges avec une fréquentation identique à celle de 2019, grâce notamment aux retour des anglo-saxons.

Le Village Gaulois du Volvestre à St-Julien-sur-Garonne © Radio France - Alban Forlot

Visites guidées et activités payantes ne trouvent pas preneurs

Les touristes sont donc bel et bien là. Mais ils ne consomment pas outre mesure. Dans le Comminges, les visites guidées payantes de la collégiale de Saint-Gaudens ou du Château de Valmirande à Montréjeau ne sont pas pleines. A l'inverse, la base de loisirs du lac de Montréjeau, gratuite, est pleine à craquer.

La canicule et le recul du pouvoir d'achat semblent freiner les touristes dans leur consommation sur place. Les sorties sont privilégiées le matin ou en soirée, ce qui oblige parfois els professionnels à s'adapter comme à Nailloux où des visites guidées sont organisées en toute fin de journée.

Si l'air est chaud, la douche est plus fraîche pour les Pyrénées, où les loueurs de vélo et VTT n'attirent pas des vacanciers éreintés par la chaleur. Dans les parcs de loisirs, la siutation est diverse selon les endroits. Pyrénées Ho à Cier-Gaud a subi la canicule malgré le retour des enfants en colonie. Dans le Volvestre, le Village gaulois a aussi pâti des fortes températures mais bénéficie de coins ombragés en bord de Garonne, mais l'été s'annonce tout de même comme celui des records avec une clientèle étrangère de plus en plus nombreuses. Sans surprise, la clientèle recherche des sites qui possèdent des équipements aquatiques.