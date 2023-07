Tourisme en Haute-Garonne : les professionnels espèrent se rattraper en août après un mois de juillet décevant

Alimenté par un tourisme de passage et de locaux, 60% de clientèle française (beaucoup de Parisiens et de Nantais), le mois de juillet en Haute-Garonne n'a pas été brillant selon Haute-Garonne Tourisme avec des réservations en baisse par rapport à juillet 2022 (-13%). Le site de Saint-Bertrand-de-Comminges et le château de Laréole s'en sortent mieux. Les loisirs gratuits trouvent eux aussi toujours leur public.

Beaucoup d'attentes autour de l'arrière-saison

Pour expliquer ce recul de 15% des réservations en Haute-Garonne, on peut évoquer le contexte social des émeutes début juillet mais il a été le même partout en France. Quant à la météo, certes un peu capricieuse avec des orages fréquents, elle est restée plus clémente dans le Sud-Ouest que sur la moitié nord, pour ne pas dire agréable comparée à la canicule accablante de 2022.

En revanche, les chiffres de réservations du mois d'août sont plus rassurants, sur la même ligne au moins que 2022. Avec une offre populaire à bas coût qui trouve davantage preneur que les hébergements haut-de-gamme. La bonne surprise pourrait venir de l'arrière saison, puisque les réservations pour septembre sont bien avancées, boostées sans doute aussi par l'arrivée de la Coupe du monde à Toulouse (cinq matchs au Stadium à partir du 10 septembre).

Moins de cyclistes cet été sur le Canal du midi en Haute-Garonne. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le nombre d'excursionnistes à la journée semble notamment s'effondrer, par rapport à l'été passé, avec un recul de 21%. Les touristes à vélo sont aussi moins nombreux sur le Canal du Midi, environ 35.000 passages dénombrés en juillet par les éco-compteurs (-5%). La TransGarona et la Via Garona en direction des Pyrénées sont en phase de conquête de leur public, avec 7.600 passages.

Très calme dans le Frontonnais, autour du lac de Saint-Férréol et dans les Pyrénées

Deux sites s'en sortent bien cette année en Haute-Garonne. Au nord-ouest, le château de Laréole profitent de la gratuité des visites, +10% par rapport à juillet 2022 avec un retour notable de la clientèle étrangère, notamment des Hollandais. Quant à St Bertrand de Comminges, aux portes de Pyrénées, la saison a démarré en trombe avec des niveaux de fréquentation supérieur de 20% à l'année dernière tandis que le niveau d'avant-Covid n'est pas encore revenu.

Rieux-Volvestre (31) © Radio France - Géraud Delbès

Ailleurs, les professionnels évoquent un mois de juillet assez calme. C'est le cas à Fronton, à Revel et dans le Volvestre où on remarque que le flux habituel de touristes dans les rues se fait attendre. Il faut dire aussi que le Volvestre a connu une avant-saison "exceptionnelle" selon l'Office de tourisme intercommunal à Rieux-Volvestre, avec des chiffres qui ont plus que doublé sur un an en mai et en juin.

Dans les Pyrénées haut-garonnaises, là aussi, les commentaires sont mitigés et certains hébergeurs travaillent mieux que d'autres. Mais globalement, juillet a été un mois morose dans les Pyrénées avec un budget loisirs très limités et des activités de peline nature qui n'ont pas rencontré leur public. Patrick Lagleyze, le président du bureau des guides de Luchon, explique aussi qu'il n'y a pas grand monde cet été jusque là. "Il y a un décalage après ces deux dernières années exceptionnelles après le Covid, où les Toulousains en particulier, les urbains de manière générale, se sont rendus compte qu'ils avaient un monde naturel merveilleux à deux pas de chez eux", détaille le professionnel.

L'été 2022 avait été marqué plutôt par un mouvement inverse , avec un mois de juillet correct et un mois d'août qui s'était effondré à cause de la canicule qui avait entraîné des annulations.