Tourisme en Île-de-France : le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois celui d'avant le Covid-19

Ce n'est pas qu'une impression, les touristes sont bien de retour en nombre en région parisienne, après deux ans plombés par le Covid-19. "Globalement, il y a une très forte reprise sur Paris qui, pour la première fois en trois ans, a dépassé en chiffre d'affaires l'avant crise sanitaire, c'est-à-dire l'année 2019 ", explique sur France Bleu Paris Virginie Gendrot, consultante pour le cabinet de conseil Protourisme.

Les Américains portent la reprise

Cette reprise spectaculaire est portée par le retour des étrangers. Les Européens sont là, comme l'année dernière, mais des voyageurs venus de plus loin sont aussi de la partie cet été, notamment ceux qui arrivent des États-Unis. "C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que c'est une clientèle à haut niveau de dépenses, donc qui consomme beaucoup dans les restaurants, les commerces et les monuments. On a noté une augmentation de 35% des réservations dans les restaurants cet été par rapport à l'année dernière." Au rayon des absents, les touristes chinois ne sont toujours pas revenus. Ils représentaient avant la crise sanitaire 1 million de voyageurs chaque année en Île-de-France. En raison de la guerre en Ukraine, les 300 000 touristes russes habituels manquent aussi à l'appel.

Les touristes s'adaptent à la chaleur

Cet été 2022 est aussi marqué par les vagues de chaleur à répétition, ce qui pousse les touristes à s'adapter, ils visitent davantage le matin et privilégient les lieux climatisés. "Il n'y a pas eu d'impact sur le chiffre d'affaires, assure Virginie Gendrot. Nous observons en effet beaucoup de visite le matin avant midi et 14 heures dans les parcs et les bâtiments climatisés ou anciens qui offrent un havre de fraîcheur pour les visiteurs. On peut citer le Louvre, le château de Versailles, mais aussi des sites comme la Tour Eiffel en extérieur. Dans ce dernier cas, la clientèle y va plutôt le matin."