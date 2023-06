Tourisme en Isère : "Les taux de réservation sont bons" pour cet été selon le Département

Les vacances d'été approchent et l'Isère se prépare à recevoir, comme chaque année, beaucoup de touristes. Pour cet été, les "taux de réservation sont bons", assure Christophe Suszylo, le président d**'Isère Attractivité**, invité ce mercredi matin sur France Bleu Isère.

ⓘ Publicité

Plus d'un tiers des retombées économiques en Isère

Le tourisme en Isère "est important" et représente "un vrai pan de notre économie" rappelle le président d'Isère Attractivité. Des emplois, du chiffre d'affaire, et notamment en été, avec plus d'un tiers des retombées à cette période de l'année. Et cette part augmente avec les années, avec aujourd'hui "46% des nuitées" en été.

Des stratégies pour protéger les sites les plus sensibles

Attirer du monde, c'est bien mais la préservation des espaces, et surtout des espaces naturels, rentre forcément en compte. Avec d'abord de la sensibilisation sur le terrain : "Nous proposerons à tous nos touristes un parcours pédagogique tout au long de l'été et un guide sur les bonnes pratiques pour respecter cette nature", rappelle Christophe Suszylo. Une vingtaine de sites très fréquentés ont été recensés en Isère sur lequel du "délestage" est proposé, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Avec un conseil de notre invité : rapprochez-vous de l'office du tourisme près de chez vous !