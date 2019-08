Tourisme : en juillet, la fraîcheur et la montagne plébiscitées, la Méditerranée en baisse

La fréquentation touristique française est en légère hausse en juillet (+3%), indique le rapport mensuel publié mercredi par le cabinet Protourisme. Avec la canicule, les vacanciers ont privilégié les destinations comme la Bretagne, la Normandie et la façade atlantique, ou encore la montagne.

Des destinations de vacances influencées par la canicule. Voici à quoi ressemble le mois de juillet sur le front du tourisme, d'après le rapport mensuel publié ce mercredi par le cabinet spécialisé Protourisme. Un bilan marqué par la légère hausse de la fréquentation touristique du pays (+3%), révèle le rapport consulté par franceinfo.

Bretagne, Normandie, Atlantique et montagne ont la cote

En juillet, ce sont logiquement les destinations où l'on trouve la fraîcheur qui tirent leur épingle du jeu. La Bretagne, la Normandie et la façade atlantique, de la Vendée au Pays Basque, ont enregistré une hausse de 3 à 6% des nuitées. La montagne a aussi attiré 4% de vacanciers en plus, dans les Pyrénées et les Alpes. Une tendance qui risque de s'accentuer avec la multiplication des canicules dans les prochaines années

Clim ou piscine obligatoires en Méditerranée

Les destinations qui bordent a Méditerranée enregistrent, elles, une baisse de fréquentation. La plus forte chute s'est produite en Corse et dans le Var. Les établissements qui ne disposent pas de piscine ou d'accès à la mer et ceux qui n'ont pas de climatisation ont également vu leur clientèle baisser, indique Protourisme.

Airbnb toujours plus fort

La location de meublés entre particuliers sur des plateformes en ligne est à nouveau en forte hausse, avec + 8%, indique également le rapport.

Les européens moins présents dans notre pays

La clientèle étrangère européenne, elle, est aussi en baisse. Une tendance qui pèse sur la fréquentation des départements où elle est la plus représentée, comme la Dordogne où l'Ardèche, qui enregistrent une baisse de 5% de fréquentation. Cette baisse est en partie compensée par une clientèle long courrier pour le tourisme urbain, et le tourisme d'affaires et l'hôtellerie sur le littoral.

à lire aussi Un mois de juillet plutôt bon pour le tourisme corrézien en juillet, malgré la canicule

Cette étude a été réalisée auprès de 980 opérateurs totalisant plus de 3 millions de lits touristiques, indique Protourisme.