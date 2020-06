Des doutes, des questions pour l’instant sans réponse : même s’il y a des signes encourageants, les professionnels du tourisme de Loire-Atlantique et de Vendée savent que la saison 2020 sera compliquée. Quelques hébergeurs nous ont confié leur sentiment.

Tourisme : en Loire-Atlantique et en Vendée, les professionnels sont dans l’incertitude

A quatre semaines du mois de juillet, les professionnels du tourisme se demandent un peu ce qui les attend. Bien sûr, le déconfinement est confirmé, tout se passe bien, les réservations arrivent, mais pour beaucoup de restaurateurs, hôteliers, propriétaires de campings ou de gîtes, la situation est vécue comme étant encore fragile.

En Loire-Atlantique et en Vendée, notamment, ils espèrent qu'ils pourront tous ouvrir normalement, ou encore que les frontières seront ouvertes. Entre inquiétude et optimisme, chacun se prépare à une saison qui, de toute façon, ne sera pas comme les autres. Et tous le disent : pour l'instant, ils sont dans l'incertitude totale.

Soizic est la gérante de l'hôtel Le Mauricia, à Pornic, en Loire-Atlantique. Il compte une soixantaine de chambres : « on attend le 3ème plan de déconfinement. Pour l’instant, par exemple, on n’a pas pu ouvrir l’espace bien être et notre salle de sport ».

David, lui, est le directeur du camping Sainte-Anne, à la Tranche-sur-Mer, dans le sud de la Vendée. Plutôt satisfait des réservations : pour la période du 11 juillet au 22 aout, il est à 90%, mais rien n'est sûr. Visiblement, les clients se posent des questions et s'inquiètent des conditions sanitaires.

Autre type d’hébergement : nous allons aux Sables-d'Olonne, à l'hôtel « Côte Ouest thalasso et spa MGallery ». Il compte 145 salariés. Sylvie Dubreuil, la patronne, se dit confiante, il y a beaucoup de réservations confiantes, mais elle aussi attend pour voir. Ces réservations arrivent d’un seul coup, puisqu’il n’y en avait pas pendant le confinement, et pour elle, « ce n’est pas forcément significatif qu’on va avoir plus de monde ».

Inquiétude aussi des propriétaires de gîtes. Ceux que nous avons contactés, en tous cas, disent que les réservations sont en baisse. Et même si les frontières s'ouvrent, ils savent déjà qu'il y aura beaucoup moins d'étrangers que d'habitude.